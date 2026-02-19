Създава ли НАТО арктическа криза, за да умилостиви Тръмп?

Миналата седмица НАТО стартира „Арктически страж“ – нова „многодоменна дейност“, която за първи път поставя съюзническите операции в Арктика под единна командна структура. Този ход бележи значително увеличаване на присъствието на НАТО в Арктика. Но за съжаление, с увеличаването на регионалното военно присъствие на НАТО, механизмите за предотвратяване на това присъствие да генерира криза не са в крак с времето.

„В лицето на засилената военна активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към Далечния север, беше изключително важно да направим повече“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на 11 февруари.

Русия и Китай наистина увеличават дейността си в Арктика. Но „засилена бдителност“ без паралелни инвестиции в деконфликтиране е непълно възпиране: тя сигнализира за решителност, като същевременно оставя вратата широко отворена за случайна ескалация.

„Арктически страж“ се появява в политически напрегнат контекст. Президентът Тръмп засили напрежението в алианса, като заплаши да анексира Гренландия. Мисията е след срещата на Тръмп с Рюте в Давос, където те се съгласиха, че НАТО трябва да направи повече за арктическата отбрана и „да предотврати по-голям достъп на руснаците и китайците до Арктическия регион“.

Дори след като Европа изпрати малка, символична сила в Гренландия миналия месец, Белият дом ясно заяви, че европейските войски там няма да променят решението на Тръмп относно анексирането.

Сега, за да облекчат напрежението между съюзниците и да предотвратят призивите на Тръмп за анексиране, същите тези съюзници се обединяват зад твърдения за руско и китайско посегателство, които собствените им служители по-рано отхвърлиха.

Темпото на ангажименти за сили след обявяването на Arctic Sentry е поразително. Дни след изстрелването, британският премиер Киър Стармър заяви на Мюнхенската конференция по сигурност, че Обединеното кралство ще разположи своята ударна група от самолетоносачи на север тази година „в мощна демонстрация на сила срещу руските заплахи в Арктика“, водена от HMS Prince of Wales и действаща редом със САЩ, Канада и други съюзници от НАТО. Разполагането ще включва дейност под шапката на Arctic Sentry.

Ударната група от самолетоносачи сигнализира за сериозен ангажимент към региона и е полезна за възпиране, но също така повишава рисковете от военни взаимодействия в една вече напрегната част на света.

Швеция се присъединява с изтребители JAS 39 Gripen около Исландия и Гренландия. Германия изпраща четири изтребителя Eurofighter. Дания предоставя четири изтребителя F-35. Обединеното кралство се ангажира да удвои разполагането на войски в Норвегия до 2000 души за три години.

Arctic Sentry следва „Балтийска Сентри“, стартирана през януари 2025 г. за защита на критична инфраструктура в балтийски води, и „Източна Сентри“ – текуща мисия за възпиране по източните граници на НАТО от септември 2025 г. НАТО вече провежда три едновременни операции „Сентри“ по целия си северен и източен периметър.

НАТО заявява, че Arctic Sentry не е официална операция и не предполага постоянно разполагане на войски. Но тенденцията е ясна: повече координация, повече активност и повече военна сигнализация, но недостатъчно инструменти за управление на кризи, които да съответстват на нея, пише за Responsible Statecraft Павел Девяткин, външен сътрудник в Института Куинси и старши сътрудник в Арктическия институт.

Рискове в Арктика

Стокхолмският международен институт за изследване на мира (SIPRI) предупреди в края на 2025 г., че рискът от неволна ескалация е особено висок в Северна Европа и че подкрепленията на НАТО в Арктика биха могли да имат непредвидени последици за стратегическата стабилност, включително повишаване на риска от ядрена ескалация.

Както Русия, така и НАТО имат ядрени подводници, движещи се през арктическите води. Русия използва региона за тестване на ядрени крилати ракети и подводни дронове. Швеция, най-новият член на НАТО, води преговори с Франция и Обединеното кралство за евентуално сътрудничество в областта на ядрените оръжия.

Както представители на НАТО, така и на Русия твърдят, че собственото им натрупване на войски е просто отговор на действията на другата страна. Обосновката за възпиране на всяка страна подхранва възприятието на другата за заплаха и нито една от страните не е инвестирала адекватно в отстъпките.

Москва е предвидимо загрижена за Arctic Sentry. Руското външно министерство нарече мисията „поредна провокация от западните страни, които се опитват да наложат свои собствени правила в тази част на света“. Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко твърди, че мирната архитектура на Арктическия регион, която е изграждана от десетилетия, се демонтира, „за да се демонизира Русия и да се милитаризира регионът“, точно в момента, когато Арктика се нуждае от сътрудничество повече от всякога. Руското посолство в Дания казва, че „военно-техническата“ реакция на Русия на Arctic Sentry ще бъде пропорционална на решенията на НАТО.

Без функциониращи канали за деескалация, всяко ново разполагане на войски увеличава възможностите за непреднамерени спирали на ескалация.

Най-големият риск в Арктика не е планирана атака. Може да започне като нещо малко: въздушно прехващане, което се обърка при лошо време, почти сблъсък между кораб и подводница, погрешно разбрано военно учение или политическа прекалена реакция на незначителен инцидент.

„Арктически страж“ трябва да бъде съчетан с мерки за намаляване на риска в Арктика, моделирани по мерките за изграждане на доверие и сигурност на ОССЕ. Вече има основа, върху която да се гради.

САЩ и Русия наскоро се споразумяха да възобновят диалога на високо ниво между военни за първи път от 2021 г. насам.

Съюзниците от НАТО трябва да подкрепят и разширят тези усилия.

НАТО и Русия трябва да канят взаимни наблюдатели на военни учения, за да изградят доверие и да предотвратят възприемането на тези учения като агресивни. Русия вече сигнализира за отвореност към приемане на наблюдатели от НАТО. Миналата година военни офицери от САЩ и две други страни членки на НАТО, Унгария и Турция, наблюдаваха руско-беларуските учения „Запад“.

НАТО не е канил официално руски наблюдатели на учения на НАТО от 2022 г. насам. Последната покана беше за водените от Норвегия учения на НАТО „Студен отговор 2022“, които Русия отказа след началото на войната в Украйна.

НАТО и Русия трябва да възобновят преговорите за рутинен обмен на военни данни. Русия отказва да обменя военни данни от 2022 г. насам, наричайки решението отговор на неспазването на изискванията от други държави членки на ОССЕ.

Възобновяването на тези мерки за деконфликт би намалило риска от погрешни изчисления, тъй като както НАТО, така и Русия увеличават дейността си. Предпазните мерки и възпирането трябва да вървят ръка за ръка.