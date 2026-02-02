Пропагандистът на Путин, Соловьов, иска Starlink да бъде взривен с ядрено оръжие

По руската държавна телевизия беше предложено да се взриви ядрена бомба в космоса, за да бъдат унищожени сателитите Starlink.

Идеята дойде, след като компанията SpaceX на Илон Мъск реши да блокира достъпа до тази връзка за руската армия в Украйна. Предложението беше направено от пропагандиста Владимир Соловьов в ефира на неговото токшоу по "Россия 1", написа базираното в Нидерландия издание "Москоу таймс".

"Какво е Starlink? Това е милитаризация на космоса. Защото всичко, върху което е работил Мъск, работи в интерес на войната срещу Русия. Затова не разбирам защо например сателитите на Илон Мъск не са законни цели за нас? Един взрив на ядрено оръжие в космоса решава този проблем доста сериозно", заяви Соловьов.

Свързани статии Starlink спря интернета на руските дронове, Киев благодари на Мъск

В отговор един от гостите в студиото му припомни, че ядрен взрив в космоса "не е избирателен" и ще засегне и руските сателити. Соловьов се съгласи с това, но добави, че предвид технологичното "изоставане" на страната, "това поражение ще бъде в наша полза".

Ден по-рано Мъск съобщи, че по искане на Украйна SpaceX е започнала да блокира Starlink за руските войски, които са използвали тази връзка за управление на ударни дронове. Бизнесменът подчерта, че това е било "неразрешено използване".

Като временно решение за обекти с инсталирани терминали е въведено ограничение на скоростта до 75 км/ч (при руските дронове тя е 180–270 км/ч). Мъск призова Киев да се обръща към него за допълнителни мерки. В бъдеще правителството на Украйна ще състави регистър на всички терминали Starlink в страната, за да деактивира неразрешените съвместно със SpaceX.

След началото на войната руски официални лица и пропагандисти неведнъж са предлагали взривяване на ядрена бомба, за да сплашат Запада и да го принудят да спре помощта за Украйна. Основен рупор на тази реторика беше заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, който редовно заплашваше с ядрени удари по Лондон, Париж и Вашингтон. За същото нееднократно настояваше и съветникът на президентската администрация на РФ Сергей Караганов.

Подобна идея беше изказана и от приятеля на Владимир Путин и ръководител на Курчатовския институт (основния институт, който се занимава с ядрена физика в Русия - бел. novini.bg) Михаил Ковалчук. Той по-специално предложи да се взриви ядрено оръжие на Нова Земя (руска територия, граничеща със Северния полюс - бел. novini.bg), за да „принудят САЩ да преговарят“.

На свой ред пропагандистката и главен редактор на RT Маргарита Симонян призова за подобни действия да бъде избрано небето над Сибир. Тя твърдеше, че това няма да доведе до последствия на земята, но ще се превърне в „ядрен ултиматум“, който ще помогне в борбата със Запада, опитващ се „да задуши Русия с ръцете на Украйна“.