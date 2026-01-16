Съветник на Путин заплаши: Ще накажем Европа с удари с ядрено оръжие ВИДЕО

Москва може да нанесе ядрен удар срещу Германия или Великобритания в рамките на една или две години, за да "накаже" Европа, която продължава да помага на Украйна да се защити от руска агресия, заяви Сергей Караганов, съветник в руската президентска администрация.

"Моят избор би бил Великобритания и Германия", каза той в интервю с американския журналист Тъкър Карлсън, отговаряйки на въпрос кои конкретно държави биха могли да станат цел на ядрена атака от Руската федерация. "Моля се на Всевишния това да не се случи. Но Германия трябва да бъде първа, защото Германия е източник на най-лошите европейски истории."

Дискусията за евентуална ядрена атака възникна след въпроса на Тъкър за последствията за Европа, ако руският президент Владимир Путин бъде убит от украинци или европейци.

"Тогава, разбира се, това би означавало, че ние бихме наказали – да се надяваме, не Съединените щати, но Европа би била заличена от картата. Трябва да бъде заличена от геополитическата и геостратегическата карта, защото е досадна неприятност", заяви Караганов.

Той уточни, че ядрена атака срещу Европа може да се случи в рамките на две години, ако "не се прекрати тази безсмислена война и нестабилност в и около Украйна" и че такава атака ще бъде предшествана от удари с конвенционални оръжия.

"Използването на ядрени оръжия е двоен грях и не искам Русия да извърши такъв тежък грях. Но ако е необходимо, трябва да елиминираме европейската заплаха за човечеството", подчерта събеседникът на Карлсън.

През октомври 2024 г. Караганов заяви, че ядрените оръжия в ръцете на Русия са "дар от Всевишния", за чието придобиване са допринесли учените.

"Не трябва да гневим Бог - трябва активно да използваме дадените ни оръжия за самоспасение", каза той.

Преди това Караганов също призова за ядрен удар срещу украинските въоръжени сили.

Bild по-рано съобщи, че съветникът на Путин и съпругата му притежават апартамент в Берлин, който той предлага да разруши. Според журналисти Караганов е печелил 850 евро на месец от отдаване под наем на имота. През 2023 г. прокремълският идеолог научил, че е вероятно да му бъдат наложени санкции, след което решил да "подари" своя дял от берлинския апартамент на съпругата си.