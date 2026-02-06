По искане на Украйна: Starlink спира интернетa на руските сили

Руските войски, сражаващи се в Украйна, съобщиха за загуба на интернет връзката си чрез спътника Starlink, според руски военни блогъри, подкрепящи войната, след като магнатът на SpaceX Илон Мъск е реагирал на украинско искане да ограничи достъпа до мрежата си, която руски войници са използвали незаконно.

Прекъсването на Starlink, което блогърите започнаха да отбелязват тази седмица, е последният обрат в почти четиригодишна война, доминирана от непреклонна надпревара за технологично превъзходство и предефинираща какво означава да се води съвременен конфликт, пише NYT.

Не е ясно колко сериозно ще засегне промяната руските сили. Но руските военни блогъри, които следят въоръжените сили на страната, съобщават за разочарование и комуникационни проблеми на фронта, където московските войници от години са използвали контрабандно оборудване на Starlink, за да получат достъп до интернет.

„Твърде рано е да се види какво ще бъде крайното въздействие, но съдейки по руските оплаквания, ефектът вече е налице“, каза Майкъл Кофман, експерт по руската армия и старши сътрудник в Карнегиевия фонд за международен мир.

Руски блогър, пишещ анонимно под името „Военен информатор“ в приложението за съобщения Telegram, заяви, че както връзките със Starlink на руските дронове, така и сателитните интернет комуникации на Starlink за войските на фронта са били прекъснати. Въпреки че руските сили едва наскоро започнаха да използват Starlink за някои дронове – ключовото оръжие на тази война – украинците се опасяват, че това ще се превърне в стандартна практика.

Блогърът предупреди, че промяната може да върне руските сили „с няколко години“ назад към остарели технологии като кабелен интернет, Wi-Fi и радиокомуникации.

„Сагата със Starlink създаде сериозен пробив в комуникациите, който врагът може да се опита да използва“, публикува в четвъртък Colonelcassad, канал, управляван от руския провоенен блогър Борис Рожин.

Каналът отбеляза, че няма алтернативи на полеви интернет, които да работят също толкова добре, и макар че има начини руските войски да заобиколят блокадата на Starlink, „това ще отнеме известно време“. Подразделенията, разчитащи на Starlink, също ще се нуждаят от време, за да осигурят високоскоростен интернет на фронта чрез други методи.

След като Starlink беше прекъснат, Мъск написа в X на 1 февруари:

„Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, проработиха. Уведомете ни, ако е необходимо да се направи още.“

В продължение на години, докато украинските войски имат официален достъп до Starlink,

руснаците избягват ограниченията за износ, за да внасят контрабандно сателитните интернет устройства на американската фирма в страната и да ги изпращат на фронта.

Но през последните месеци Украйна забеляза, че използването на сателитната интернет мрежа от Русия е надхвърлило обикновената комуникационна свързаност за войските на фронта. Русия е започнала да оборудва дронове със Starlink, казват украинците, което ги прави по-добри в насочването и по-устойчиви на заглушаване.

В основата на технологичната конкуренция във войната е търсенето на все по-добри дронове и роботи, както и надпреварата за по-непроницаеми комуникационни връзки за контрола им. Възможността за атака на по-мощни руски дронове, оборудвани със Starlink, предизвика тревога в Киев, който вече е подложен на брутална руска кампания за премахване на топлината и електричеството по време на една от най-студените зими от години.

Загрижен за развитието на събитията, новият министър на отбраната на Украйна, Михайло Федоров, се свърза със SpaceX миналия месец. В резултат на това американската фирма блокира достъпа до Starlink в Украйна, с изключение на терминали, регистрирани и проверени от правителството.

Украйна поддържа „бял ​​списък“ с разрешени терминали Starlink, като по същество блокира контрабандни руски устройства, използвани от руски войници на фронта. Но ходът временно блокира много цивилни и военни потребители в Украйна, които все още трябваше да се регистрират и в някои случаи чакаха одобрение.

Федоров отпразнува хода на Starlink в публикация в X в четвъртък, отбелязвайки, че новата система работи и че Украйна продължава бързо да проверява и регистрира терминали. Той благодари на ръководителя на SpaceX и каза, че ходът „дава реални резултати“.

В допълнение към новите мерки за проверка, терминалите на Starlink, работещи на територията на Украйна, също са подложени на ограничение на скоростта от приблизително 75 километра в час (46,6 мили в час), което означава, че връзката за бързо движещи се оръжия ще бъде прекъсната.

Кофман каза, че целта на украинските военни, обръщайки се към Starlink, е била двойна. Изискващата се регистрация за терминали в Украйна, каза той, „ще принуди руските предни части да реорганизират комуникациите“, предимство за Украйна. Ограничаването на скоростта на Starlink, каза той, има за цел „да се откаже на Русия възможността да го използва за дронове с голям обсег“.

Той каза, че Русия все още може да се обърне към алтернативни комуникации, като наземния интернет, оптичните кабели, Wi-Fi мостовете и удължителите, които силите са използвали, преди да разчитат на Starlink.

Москва предприе неотдавнашни атаки срещу енергийната инфраструктура в Украйна като форма на натиск,

казват анализатори, докато преговарящи от Русия и Украйна се срещат в Абу Даби за мирни преговори, организирани от Съединените щати.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., московските военни се затрудняват да въведат сигурна и надеждна система за комуникация на бойното поле, така че понякога подразделенията разчитат на Starlink за координация на фронта. Русия се надпреварва да изгради своя собствена еквивалентна сателитна мрежа, но засега тя е в процес на разработка.

Без достъп до Starlink „врагът има не само проблем, врагът има катастрофа“, написа в четвъртък в публикация във Facebook Сергий Бескрестнов, съветник на Федоров.

От украинска страна, каза той, има проблеми с тези, които не са се регистрирали достатъчно бързо за Starlink, отбелязвайки, че обработката е в ход. Тетяна Чорновол, командир на звено с дронове, написа в публикация във Facebook, че два екипа са останали без комуникация, добавяйки:

„Starlink все още не работи, въпреки всички данни, изпратени до белия списък.“

Гласовитата кохорта от руски военни блогъри, подкрепящи войната, започна да описва подробно как загубата на Starlink е разтърсила руските части в сряда, след като Starlink внезапно поиска от тях да се регистрират за достъп. Първоначално някои блогъри казаха, че смятат, че прекъсването е временно, но скоро стана ясно, че това е координирано усилие, ръководено от Украйна.

В лицето на прекъсването на Starlink, руските части се обърнаха към традиционните радиокомуникации и други средства за координация. Някои са инсталирали оптични кабели, за да донесат стационарен интернет на фронта като резервен вариант, съобщиха руски военни блогъри.

Руската космическа агенция Роскосмос има подробни планове за стартиране на собствена сателитна интернет операция в ниска околоземна орбита като алтернатива на Starlink. Производството на спътниците трябва да започне тази година, а изстрелването е планирано за следващата година, заяви генералният директор на Роскосмос Дмитрий В. Баканов пред държавната информационна агенция ТАСС миналия месец.