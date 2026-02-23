Руски удари по Одеска област и Запорожие, трима загинали

Руски атаки с дронове и ракети през нощта в Украйна са отнели живота на най-малко трима души и са ранили още няколко, съобщиха регионалните власти.
В Одеска област двама души са загинали, след като дронове са поразили района, заяви областният управител Олег Кипер, като допълни, че трима души са били ранени, предаде АФП.
В Запорожие удар с дрон по промишлени обекти е убил 33-годишен мъж и е ранил още един човек, съобщи ръководителят на региона Иван Федоров.