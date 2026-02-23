IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руски удари по Одеска област и Запорожие, трима загинали

Русия е атакувала с дронове и ракети

23.02.2026 | 08:04 ч. Обновена: 23.02.2026 | 08:04 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Руски атаки с дронове и ракети през нощта в Украйна са отнели живота на най-малко трима души и са ранили още няколко, съобщиха регионалните власти.

В Одеска област двама души са загинали, след като дронове са поразили района, заяви областният управител Олег Кипер, като допълни, че трима души са били ранени, предаде АФП.

В Запорожие удар с дрон по промишлени обекти е убил 33-годишен мъж и е ранил още един човек, съобщи ръководителят на региона Иван Федоров.

