Всички от семейството на мъжа, нахлул с пушка в Мар-а-Лаго, били фенове на Тръмп

21-годишният мъж, застрелян и убит от агенти на Тайните служби, след като се опита да проникне в дома на президента Доналд Тръмп в Мар-а-Лаго в ранните часове на неделя, е от семейство "запалени поддръжници на Тръмп", твърди роднина.

ФБР потвърди, че заподозреният е Остин Тъкър Мартин, който е влязъл в помещенията през северната порта на курорта, въоръжен с пушка и туба с бензин около 1:30 ч. сутринта в неделя.

Тръмп и първата дама, Мелания Тръмп, не са били в резиденцията във Флорида по това време. Двойката е била във Вашингтон, окръг Колумбия, в събота вечер за вечеря с губернатори на щати, но президентът често прекарва уикенда в резиденцията, където играе голф в неделя.

Мартин от окръг Мур, Северна Каролина, е бил обявен за изчезнал от дома си в събота от семейството си, съобщи говорителят на Тайните служби Антъни Гулиелми.

Братовчедът на Мартин, Брейдън Фийлдс, каза пред Associated Press за недоверието си към това, което се е случило, описвайки семейството като "запалени поддръжници на Тръмп".

"Ние сме големи поддръжници на Тръмп, всички ние. Всички", каза 19-годишният Фийлдс и добави, че братовчед му е "много тих, никога не е говорил за нищо". "Той е добро дете. Не мога да повярвам, че би направил нещо подобно. Умопомрачително е."

Фийлдс заяви, че Мартин е работил на местно голф игрище и е изпращал пари от всяка заплата за благотворителност.

"Той дори мравка не би наранил. Дори не знае как да използва пистолет", допълни младежът.

На пресконференция в неделя сутринта шерифът на окръг Палм Бийч Рик Брадшоу каза, че двама агенти на Тайните служби и един от заместниците са се изправили пред заподозрения и са му казали да пусне газовия контейнер и пушката си.

След това заподозреният "вдигна пушката в позиция за стрелба", каза Брадшоу.

"Единствените думи, които му казахме, бяха "пуснете оръжието", каза Брадшоу пред репортери. "Той остави тубата и насочи пушката към полицаите."

Служители на реда не са пострадали при инцидента.

ФБР ръководи разследването, добави Брадшоу.

Тръмп все още не е коментирал публично стрелбата, но прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит похвали Тайните служби за "бързите и решителни" действия и използва възможността да обвини демократите за частичното спиране на работата на правителството.

Главният прокурор Пам Бонди заяви, че е разговаряла с Тръмп и работи с федерални партньори по разследването.

"Благодарна съм, че президентът и нашите служители на реда са в безопасност", добави Бонди в публикация в X.

В кратко изявление в социалните медии директорът на ФБР Каш Пател заяви, че бюрото отделя „всички необходими ресурси“ за разследването.

"ФБР отделя всички необходими ресурси за разследването на инцидента от тази сутрин в Мар-А-Лаго на президента Тръмп - където въоръжено лице беше застреляно и убито след незаконно влизане в периметъра", написа Пател в публикация в X. "Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с @SecretService, както и с нашите щатски и федерални партньори и ще предоставяме актуализации, когато можем."

Тръмп е бил изправен пред заплахи за живота си и преди, включително опит за убийство по време на предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания на 13 юли 2024 г. А на 15 септември 2024 г. мъж с пушка беше заловен, след като чакаше близо до голф игрището на Тръмп в Уест Палм Бийч, докато президентът играеше. Той беше осъден на доживотен затвор по-рано този месец.