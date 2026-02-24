IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Появиха се непоказвани кадри как таванът в бара в Кран Монтана пламва ВИДЕО

При трагедията 41 души загинаха, а 115 бяха ранени

24.02.2026 | 15:15 ч. Обновена: 24.02.2026 | 15:16 ч. 3
Reuters

Reuters

Трагедията в Le Constellation в Кран Монтана потресе света с натъпването на новата година. Днес, два месеца по-късно италианската информационна агенция ANSA разпространи шокиращи кадри на първите 18 секунди от пожара в заведението.

Видеото до момента не е разпространявано. В него се вижда точният момент, в който сигнална ракета докосва акустичната пяна на тавана и тя се възпламенява.

Новото видео е част от последните актуализации на разследването, проведено от прокуратурата на Сион, относно пожара в новогодишната нощ в Кран Монтана, при който 41 души загинаха, а 115 бяха тежко ранени.

Прокурори от Италия и Швейцария проведоха среща в Берн миналия четвъртък и се споразумяха да засилят сътрудничеството си в разследванията на пожара в швейцарския ски курорт, което ще включва участието на италиански следователи в съдебни производства в Швейцария.

Прокуратурата на Вале, кантонът, където се намира Кран Монтана, фокусира разследването си върху евентуална небрежност на собствениците на бар Le Constellation, където се е случила трагедията, и на местните служители, отговорни за инспекциите за пожарна безопасност, тъй като помещенията не са били проверявани в това отношение от години.

 

