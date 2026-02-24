САЩ се точи на Иран, но първо трябва да оправят тоалетните, "бълващи" фекалии СНИМКИ/ВИДЕО

Докато САЩ струпват една от най-големите си военноморски сили в Близкия изток от десетилетия насам и президентът Доналд Тръмп предупреждава за възможни военни действия срещу Иран, близо 5000 моряци на борда на самолетоносача USS "Джералд Форд" се сблъскват с неочакван проблем – стотици неизправни тоалетни, пишат световните медии.

Корабът е в морето от юни миналата година. Решението разполагането му да бъде удължено за втори път доведе до натрупване на технически затруднения, включително блокирали санитарни възли и проблеми с канализационната система. NPR съобщи още през януари, че състоянието на ВиК системата на самолетоносача се влошава.

Обичайно една мисия на самолетоносач в мирно време продължава около шест месеца. В случая екипажът вече е осем месеца в морето, а престоят може да достигне 11 месеца - потенциално рекорд за непрекъснато разполагане на кораб от Военноморските сили на САЩ, посочва The Wall Street Journal, цитирайки пенсионирания контраадмирал Марк Монтгомъри.

Продължителният престой се отразява и на техниката. Поддръжката и модернизациите се отлагат, което води до повреди. Самолетоносачът, струвал около 13 млрд. долара, разполага с приблизително 650 тоалетни, част от които не функционират. Тъй като системата е вакуумна, проблем в един санитарен възел може да доведе до загуба на налягане в цял сектор на кораба. Екипите по поддръжката откриват в тръбите различни предмети – от тениски до въжета – но често причината е разхлабен компонент в задната част на тоалетната.

Междувременно USS "Джералд Форд" се насочва към Близкия изток, където ще се присъедини към друг американски самолетоносач. В момента САЩ разполагат в региона с над дузина военни кораба, включително самолетоносача USS "Ейбрахам Линкълн", девет разрушителя и три крайбрежни бойни кораба. Присъствието на два самолетоносача едновременно в Близкия изток е рядко.

Освен техническите проблеми, удължената мисия влияе и на морала на екипажа. Повечето моряци са млади хора в началото на 20-те си години, които прекарват месеци далеч от семействата си. Заради секретността около придвижването на кораба често се въвежда т.нар. „режим на тишина“, при който комуникацията с близките е силно ограничена. Според The Wall Street Journal част от моряците изразяват недоволство и обмислят да напуснат службата след края на мисията.