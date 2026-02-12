Как Индия помага на Европа и Канада да намалят риска за своите икономики

Тъй като Съединените щати, Китай и Русия създават враждебен свят, Брюксел и Канада нямат друг избор, освен да задълбочат връзките си с Индия.

Съединените щати и Индия постигнаха дългоочаквано търговско споразумение, което облекчава отношенията им, обтегнати от тарифи, енергийни спорове и стратегическо недоверие. Съгласно рамката, обявена от президента Доналд Тръмп и премиера Нарендра Моди, Вашингтон ще намали „реципрочните“ си тарифи върху индийски стоки от 25% на 18%. Същевременно Индия се ангажира да намали тарифите и нетарифните бариери върху широк спектър от американски износ. Споразумението спира ясна низходяща спирала и сигнализира, че и двете страни все още виждат стратегическа стойност в икономическото сътрудничество.

Тръмп обаче представи сделката в геополитически план, който далеч надхвърля търговията. Той твърди, че Индия се е съгласила да спре да купува руски петрол и вместо това ще купува енергия от Съединените щати и потенциално от Венецуела. Моди демонстративно избягваше да потвърди подобно обещание, а индийските министерства, рафинерии и частни фирми нито подкрепиха, нито отрекоха твърдението на Тръмп, пише за TNI д-р Джианли Ян е изтъкнат гостуващ сътрудник в Центъра за национален интерес и колумнист в National Review.

Мълчанието беше умишлено. Ню Делхи имаше малък стимул публично да противоречи на Тръмп, но още по-малко причина да се обвърже с драматично пренареждане на енергийния баланс. Натискът на Тръмп върху Индия относно руския петрол стана забележимо ограничен - особено в контраст с далеч по-суровото му отношение към Европа през последните няколко месеца, което неловко се нарежда редом до собствената му неотдавнашна, невраждебна позиция към Владимир Путин.

Моментът на сключване на сделката между САЩ и Индия е показателен.

Тя последва непосредствено след широкообхватното споразумение за свободна търговия между Индия и Европейския съюз, сключено след близо 25 години застояли преговори. Този пакт премахва или рязко намалява тарифите за повечето стоки и създава един от най-големите търговски блокове в света. Внезапният му пробив се дължи не толкова на изблик на ентусиазъм между ЕС и Индия, колкото на външния натиск на Тръмп: неговите тарифни заплахи, конфронтационната му позиция към съюзниците и готовността да използва търговските въпроси като оръжие срещу Европа.

От другата страна на Атлантика европейските лидери преоценяват дългогодишни предположения. Изправена пред американския тарифен натиск и политическото отчуждение, най-очевидната икономическа алтернатива на САЩ за Европа е Китай. Тази реалност се отразява в засилването на дипломацията на високо ниво. Лидери от Франция, Великобритания, Германия и Испания или наскоро са пътували до Пекин, или се готвят да го направят, търсейки достъп до пазара и инвестиции, тъй като Вашингтон става все по-непредсказуем.

И все пак, обръщането на Европа към Китай е дълбоко неспокойно. Години наред лидерите на ЕС говорят за „намаляване на риска“ от Китай, позовавайки се на уязвимости във веригата за доставки, опасения за националната сигурност и съюза на Пекин с Москва. По-тесните търговски връзки съживяват тези тревоги, вместо да ги разрешават. У дома европейските правителства са изправени пред критики от избиратели и правозащитни организации, които обвиняват лидерите, че дават приоритет на печалбите пред демократичните ценности. Обвинението, че Европа е готова да пренебрегне репресиите за търговска изгода, стана политически скъпоструващо.

В същото време Европа не се е отказала от Съединените щати. Въпреки предупрежденията на Тръмп, че по-тесните връзки с Китай биха могли да доведат до последствия – дори докато той проучва транзакционни отношения с Пекин – европейските лидери все още се надяват, че Америка в крайна сметка ще се превърне отново в по-предсказуем партньор. Пълното съгласуване с Китай би създало дългосрочни стратегически задължения, които повечето европейски столици все още не са склонни да приемат.

Разкъсана между намаляването на риска от Китай и предпазването от американската нестабилност, Европа се обърна към Индия като стратегическа алтернатива. Индия предлага мащаб без нивото на геополитически и нормативен багаж на Китай. Тя не е заместител на американския чадър за сигурност, нито копие на китайската производствена екосистема, но представлява жизнеспособен трети полюс в една все по-фрагментирана световна икономика.

Тази логика се простира отвъд Европа. Тя е видима и в променящата се позиция на Канада при премиера Марк Карни. Карни трогателно призна затрудненото положение на средните сили. Предпазливото приближаване на Канада към Китай отразява стратегия, споделена с Европа: диверсифициране на партньорствата, намаляване на излагането на едностранни шокове и запазване на пространство за маневриране между Вашингтон и Пекин.

Дилемата на Канада отразява европейската.

С подписването на търговски пакт между Европа и Индия, постигането на рамкова сделка между Съединените щати и Индия и потенциалното движение на Канада в една и съща посока, се очертава непредвидена архитектура. Индия се превръща в мост – търговски, стратегически и политически – свързващ двете страни на Атлантика. По ирония на съдбата, при външната политика на Тръмп, Европа и Северна Америка може да се окажат свързани не директно, а чрез партньор на хиляди километри разстояние.

Подходящостта на Индия за тази роля е структурна. Икономически тя бързо разширява производствената си база, абсорбирайки производство, което е било преместено от Китай, тъй като компаниите диверсифицират веригите си за доставки. Повечето iPhone-и, продавани в Съединените щати, сега се произвеждат в Индия, което е символичен маркер за глобално пренареждане. Новите бюджетни ангажименти целят да превърнат Индия в световна производствена сила, със сериозни инвестиции в полупроводници, електроника, биофармацевтика и вериги за доставки на редкоземни елементи. Индия съчетава относително ниски разходи за труд с подобряваща се правна инфраструктура, технологичен капацитет и огромен вътрешен пазар.

Също толкова важно е, че Индия предлага нещо, което Китай не може: демократична легитимност. Нейните институции са несъвършени и оспорвани, но те осигуряват споделен политически език с Европа и Северна Америка – избори, съдилища и гражданско общество – което намалява политическата цена на сътрудничеството. Демографски, младата, англоговоряща работна сила на Индия и нарастващата ѝ покупателна способност засилват дългосрочната ѝ привлекателност. Стратегически, съперничеството ѝ с Китай и настояването за стратегическа автономия я привеждат по-естествено в съответствие с трансатлантическите интереси, отколкото визията на Пекин за авторитарно водена глобализация.

Индия не е безупречен мост. Нейните протекционистки инстинкти, бюрократична инерция и настояване за автономия ще осуетят партньорите от двете страни на Атлантика. Но в един глобален ред, характеризиращ се с разстройства и недоверие, самата гъвкавост на Индия – способността ѝ да ангажира всички страни, без да се обвързва напълно с никоя – може да е най-голямото ѝ предимство. Докато Тръмп прекроява съюзите, антагонизира съюзниците си и персонализира външната политика, Индия се превърна в неочакваната свързваща тъкан, която държи заедно един все по-разделен атлантически свят – не по грандиозен замисъл, а поради вакуума, останал след него.