Кремъл: Спадът в приходите на Русия от петрол и газ се компенсират

Руският федерален бюджет е получил 393 милиарда рубли приходи

26.02.2026 | 23:42 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Наблюдава се спад в приходите от петрол и газ в руския бюджет, частично компенсиран от увеличение на приходите, несвързани с петрол и газ. Това съобщи пред репортери Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.

„Наистина има спад в приходите от петрол и газ и този спад е частично компенсиран от ръст на приходите, различни от петрол и газ, за ​​което говори вчера премиерът на Руската федерация Михаил Мишустин“, каза Песков, коментирайки спада в приходите от петрол и газ в руския бюджет и нарастващия бюджетен дефицит на този фон.

Руският федерален бюджет е получил 393 милиарда рубли приходи от петрол и газ през януари 2026 г., което е с 50,2% по-малко в сравнение със същия период на 2025 г., съобщи по-рано руското Министерство на финансите . Поради това, в съответствие с бюджетните правила, средства от Фонда за национално благосъстояние (ФНБ), равни на загубените приходи от петрол и газ, са използвани за финансиране на дефицита на федералния бюджет.

Министърът на финансите Антон Силуанов посочи, че приходите от петрол и газ ще представляват по-малко от 20% от руския федерален бюджет през 2026 г.

„Все по-малко се фокусираме върху въглеводородите и приходите от петрол и газ“, отбеляза той, добавяйки, че „това е нормално“, защото правителството се фокусира предимно върху икономиката.

Песков Русия петрол бюджет
