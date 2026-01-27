Защо светът инвестира над $570 милиарда годишно в петрол, ако вече има в излишък?

Светът плува в суров петрол, но парите не спират. Въпреки свръхпредлагането и ниските цени, капиталът продължава да подкрепя индустрията на изкопаемите горива, за да компенсира намаляването на находищата, в нова геополитическа ера, белязана от възхода на изкуствения интелект.

На фона на песента „La gasolina“ на Daddy Yankee, Доналд Тръмп отпразнува преди няколко дни спада в цената на горивото в САЩ. Поевтиняването му е доказателство, че безусловната му любов към големите петролни компании дава резултати. Но зад това се крие една реалност, по-силна от енергийната политика на Белия дом: светът е залят от суров петрол.

Това свръхпредлагане не е конюнктурно, нито е резултат само от твърдата подкрепа на администрацията на Тръмп за индустрията на изкопаемите горива. То е следствие от историческо увеличение на рафиниращите мощности, както в САЩ, така и извън тях, подтикнато от пускането в експлоатация на мегарафинерии в Близкия изток, Азия и Африка и от модернизирането на американските съоръжения, пише El Mundo.

Към тласъка в рафинирането (downstream) се добави друго явление, което е също толкова или дори по-решаващо: отскокът от пандемията на инвестициите в проучване и добив на петрол и газ (upstream, на жаргона). Особено от 2022 г. насам много петролни компании са насочили повече капитал към извличането на подземни ресурси. През 2024 г. глобалните инвестиции в upstream за първи път от десетилетие насам надхвърлиха 600 милиарда долара; и въпреки че през 2025 г. те отбелязаха спад от 4% до около 570 милиарда, според Международната енергийна агенция (IEA), те остават значително над нивата от 2021 и 2022 г.

Всичко това въпреки че самата IEA предвижда за 2026 г. едно от най-големите свръхпредлагания в историята: излишък от почти 4 милиона барела дневно. Парадоксът е очевиден: защо светът продължава да инвестира стотици милиарди в петрол... когато вече има прекалено много?

За да разберем това, е добре да се откъснем за момент от лавината от цифри и да се спрем на новините. След светкавичната военна операция за арестуването на Николас Мадуро, Тръмп събра най-големите петролни компании в света в Белия дом и ги помоли да мобилизират колосалната сума от 100 милиарда долара, за да съживят и изцедят агонизиращата петролна индустрия във Венецуела.

Някои реагираха с предпазливост, като ExxonMobil или Conoco, на които Каракас конфискува в миналото активи на стойност десетки милиарди долари. Други отговориха с ентусиазъм, като Chevron или испанската Repsol, чийто главен изпълнителен директор Josu Jon Imaz изрази готовността си да „инвестира силно“ в латиноамериканската страна до степен, че да утрои производството си в рамките на няколко години. Срещата на върха във Вашингтон е може би най-скорошното доказателство, че с или без излишък на петрол, той все още е централен елемент на геополитическата сцена.

„Петролът продължава да бъде инструмент на власт, международно влияние и енергийна сигурност“, казва Елена Марабини, анализатор по енергиен преход в Alantra.

„Случаи като този на Венецуела показват, че upstream не е само въпрос на цени, но и на контрол на потоците, санкции, валути за плащане и стратегически съюзи“.

Ето защо „очевидният излишък на петрол не опровергава логиката да се продължи да се инвестира в upstream, който е бизнес с дългосрочна перспектива“.

И тя обосновава това с данни: разработването на ново находище може да отнеме между 10 и 20 години, от първите лицензи до търговското производство; освен това, съществуващите находища страдат от естествен спад от 5% до 6% годишно при петрола и още по-голям при газа.

„Много значителна част от настоящите инвестиции не целят да добавят допълнителен капацитет, а да компенсират структурния спад в производството. Да спрем да инвестираме днес, дори и при излишък, може да се превърне в пречка утре“, подчертава той.

„Производството на петрол се изчерпва структурно“, отбелязва Мануел Малеки, заместник главен икономист на Edmond de Rothschild.

Това, уверява той, принуждава петролната индустрия да замества между 4 и 5 милиона барела дневно всяка година, само за да поддържа нивата на производство. „Голяма част от настоящите инвестиции са дефанзивни, насочени към запазване на производствения капацитет, а не към разширяване на предлагането“, обяснява той.

Фалакшахи подчертава, че еволюцията на цените е от съществено значение. „Въпреки че в момента те са относително ниски, е възможно да не се запазят такива в дългосрочен план, особено с намаляването на наличния капацитет на ОПЕК+“. Според прогнозите на Kpler излишъкът от суров петрол няма да продължи дълго. „Производството ще достигне своя пик и след това ще намалее в много страни. Например, смятаме, че в САЩ то е на път да достигне своя таван: прогнозираме спад от 13,8 до 13,6 милиона барела дневно (mb/d) до края на годината“.

Ако темпото се забави от другата страна на Атлантическия океан, излишъкът може да се разсее сравнително бързо. Особено защото, според доклад от 2024 г. на Международния енергиен форум (IEF) и S&P Global, основният двигател на растежа на капиталовите разходи в upstream до 2030 г. ще бъде Северна Америка.

Бъдещето на потреблението също не е изписано в камък.

„Глобалното търсене не е еднородно“, подчертава Марабини. „Докато в развитите икономики то има тенденция да стагнира, маргиналният растеж се измества към нововъзникващите икономики като Индия или голяма част от Югоизточна Азия. В тези региони доходите, урбанизацията и индустриализацията продължават да стимулират използването на течни горива“.

По-ниските цени на бензина са също така нож с две остриета. „Сценарий на свръхпредлагане оказва натиск върху цените да падат, да, но това обстановка може, парадоксално, да стимулира потреблението, особено ако енергийният преход не напредва достатъчно бързо, за да предложи конкурентни алтернативи“, предполага анализаторът от Alantra.

Цените на барела – фючърсите за близките месеци сега са около 64 долара – имат и второ тълкуване.

„Когато паднат под определени прагове, производството с по-високи разходи престава да бъде рентабилно“, обяснява Малеки. Той дава за пример американския шистов газ, чиято равновесна цена варира между 50 и 60 долара за барел.

Шистовият газ е гориво (суров нефт или газ), което вместо да се намира в конвенционални находища, е затворено в шистови скали. За да се извлече, трябва да се фрактурират чрез фракинг, скъп процес, който се превърна в ключ, позволил на САЩ да престанат да бъдат страна, изцяло зависима от внос, и да се превърнат в първата износна сила в света. Когато цената на Brent се срине, този модел започва да се разклаща.

Анализаторът го определя като „ефект на равновесие“, самокоригиращ се механизъм на пазара. Ако цените паднат, компаниите намаляват инвестициите си, но съкращенията на капитала днес се отразяват на петрола, който ще достигне пазара след няколко години, което в крайна сметка отново тласка цените нагоре. „Климатичните политики, геополитиката и технологичните промени все още могат да преконфигурират пазара”, предупреждава Малеки.

През 2020 г. Лари Финк, основател и главен изпълнителен директор на BlackRock, най-голямата компания за управление на активи в света, обърна на 180 градуса отношенията между капитала и изкопаемите горива. Той обяви „фундаментална реструктуризация на финансите“, за да се справи с климатичните промени. Скоро кралете на парите се присъединиха към неговия страстен призив, приемайки критериите ESG (екологични, социални и управленски) като нова „Библия“ на финансите.

Шест години по-късно много от най-големите банкови институции направиха обратен завой, отказвайки се от ангажиментите си и изоставяйки съюзите, които обещаваха да използват капитализма за спасяване на околната среда.

Политическият и съдебен натиск от консервативните сили в САЩ и загрижеността за загуба на индустриална конкурентоспособност в Европа предизвикаха тази тиха паника. През 2024 г. самият Финк посочи, че вече няма да използва термина ESG, защото е станал политизиран. Вместо това той възприе много по-абстрактни понятия като климатични или устойчиви инвестиции. В писмото си до инвеститорите от 2025 г. той дори не ги споменава: „Нуждаем се от енергиен прагматизъм“.

Цифрите показват подновен интерес от страна на капитала. През 2024 г., най-топлата година, регистрирана досега, 65-те най-големи банки в света са отпуснали 869 милиарда долара на компании, работещи в сектора на изкопаемите горива. Сумата представлява значително увеличение от 162 милиарда в сравнение с 2023 г. Това беше основното заключение на последната версия на доклада „Banking on Climate Chaos 2025“, изготвен от коалиция от водещи организации в областта на климатичните и финансовите изследвания.

Значителна част от тези средства (429 милиарда) отидоха за компании, занимаващи се с разширяване на производството на изкопаеми горива и тяхната инфраструктура.

Общо 48 от тези банки мобилизираха повече ресурси за този тип компании. Световната класация се оглавява от американските JPMorgan, Bank of America и Citi. В Европа британската Barclays е най-големият финансист и единствената европейска институция в световната „топ 12”. Следват я испанската Banco Santander, британската HSBC, германската Deutsche Bank и френската BNP Paribas, с между 14 и 17,3 милиарда всяка.

Според Жоери де Уайлд, инвестиционен стратег в Triodos Investment Management, промяната в банковото дело не може да се разбере без промяната в приоритетите на новата геополитическа ера:

„С нарастващата международна нестабилност, ускорена от завръщането на Тръмп, фокусът се премести от екологизацията на икономиката към енергийната сигурност и автономността“.

Този обрат, твърди той, е подсилен от навлизането на изкуствения интелект, чието разпространение е довело до скок в нуждите от „стабилно“ снабдяване на центровете за данни, за които „все още се счита, че трябва да бъдат снабдявани по-добре с изкопаеми горива“.

„Фактът, че продължават да се правят инвестиции в upstream, може да действа като спирачка за прехода“, допълва Марабини. „От една страна, сигналът за по-ниски цени може да забави заместването, ако алтернативите не са конкурентоспособни. От друга страна, съществува конкуренция за капитал: част от инвестициите може да се върне към проекти с изкопаеми горива, ако възвръщаемостта е по-ясна или по-малко рискована в краткосрочен план“.

Резултатът е, че много петролни компании и финансови институции са приели, че енергийният преход няма да напредне толкова бързо, колкото изисква Парижкото споразумение.

„Големите петролни компании могат да произвеждат на ниска цена благодарение на мащаба и опита си и да останат рентабилни, дори когато цената на барела не е висока“, обяснява Де Вилде.

В същото време той отбелязва, че голяма част от инвеститорите продължават да действат според логиката на краткосрочната печалба, като пренебрегват риска част от активите, които финансират, да се превърнат в „блокирани активи“, или разчитат, че правителствата ще се намесят, за да предотвратят падането на националните си шампиони.

Triodos отхвърля настоящата теза, че по-голям капацитет на изкопаеми горива означава по-голяма сигурност.

„Разширяването на въглищата, петрола и газа не подобрява енергийната сигурност, а напротив“, предупреждава Де Вилде. Той твърди, че съществуващите проекти, комбинирани с възобновяемите енергийни източници, са достатъчни, за да задоволят настоящото и бъдещото глобално търсене.

Инвестирането на милиарди в повече инфраструктура за изкопаеми горива, твърди той, обвързва икономиките с нестабилни пазари и излага банките на геополитически рискове, свързани с износните режими.