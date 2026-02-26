Защо САЩ направиха първото си разполагане на изтребители F-22 в Израел?

Американските военновъздушни сили за първи път разположиха изтребители F-22 Raptor от пето поколение във военновъздушна база в южен Израел, като дванадесет от изтребителите излетяха от летище Лейкенхийт, Обединеното кралство, на Кралските военновъздушни сили на 24 февруари, за да се преразположат. Това се случи като част от мащабно военно струпване от страна на Съединените щати срещу Иран, въпреки че бяха повдигнати сериозни въпроси относно полезността на F-22 при разполагане от израелски бази, особено като се имат предвид ограниченията, наложени от малкия им обсег. F-22 в Близкия изток преди това бяха разположени във военновъздушната база Ал Удейд в Катар и военновъздушната база Ал Дафра в Обединените арабски емирства, което им позволи да подкрепят операции срещу бунтовниците в Афганистан и Ирак и военните усилия срещу Сирия, като същевременно ги позиционира удобно в оперативния обсег на цели в Иран.

Коментирайки разполагането на F-22, пенсионираният генерал-лейтенант от ВВС на САЩ Дейвид Дептула определи хода като значителен, заявявайки пред „Ню Йорк Таймс“, че той „показва подготовка за по-агресивна позиция спрямо Иран и потенциално сътрудничество с Израел при атака. Това сигнализира, че САЩ са сериозни за атака, ако Иран не се съгласи с условията на САЩ“. Това е в съответствие със заплахата, отправена от президента Доналд Тръмп, че „наистина лоши неща“ ще се случат, ако Иран не се съобрази, като Съединените щати изискват необичайна степен на ограничения върху гражданската ядрена програма на страната и едностранно ограничаване на иранския потенциал за възпиране с балистични ракети, пише MWM. Способностите на Иран за удари с балистични ракети се считат за основния фактор, който е възпирал западните и израелските атаки в миналото и който е принудил Съединените щати и Израел да прекратят военните действия през юни 2025 г., след като са причинили значителни щети на цели в Израел.

F-22 е в много отношения най-малко универсалният изтребител на 21-ви век, който е на въоръжение по света, и му липсват усъвършенстваните възможности за споделяне на данни и електронна война на F-35, като същевременно е ограничен до по-малък обсег въпреки много по-големия си размер поради много по-големия си разход на гориво.

Самолетът няма достъп до ракети „въздух-земя“ или противокорабни ракети,

което означава, че може да поразява цели на разстояние само с ракети „въздух-въздух“ AIM-120. Значението на тази способност срещу Иран може да се запази, тъй като иранските военновъздушни сили не разполагат с типове изтребители след Студената война и разчитат предимно на изтребители F-4D/E и F-5E от времето на Виетнамската война, докато F-22, действащи от бази в Израел, независимо от това, ще останат извън обсега на операциите по проникване в Иран, освен ако нямат обширна поддръжка за презареждане с гориво във въздуха.

Вероятна основна цел на разполагането на F-22 в Израел е да се укрепи израелският морал, като репутацията на F-22 като „супер изтребител“ е изграждана в продължение на десетилетия чрез обширни усилия за връзки с обществеността, въпреки значителните ограничения и конструктивни проблеми на самолета. Бойният потенциал на F-22 днес е особено ограничен в сравнение с по-нови типове изтребители като F-35 и F-15EX. Основна оперативна роля, която самолетът би могъл да изпълнява, е да поддържа операции срещу дронове, тъй като Иран в миналото е изстрелвал големи рояци дронове за еднократна употреба срещу израелски цели. Въпреки това, изтребители като F-15 вероятно ще бъдат много по-способни да извършват подобни операции, тъй като те не само поддържат по-висока степен на готовност, но и носят повече ракети въздух-въздух и могат да носят лазерно насочвани ракети, за да осигурят по-рентабилно решение срещу цели с ниска стойност. F-15 също така има много по-голям обсег и макар че повечето варианти в експлоатация интегрират много по-мощни радари от остаряващия AN/APG-77 на F-22, който датира от 90-те години на миналия век, ВВС на САЩ вече са разположили изтребители F-15E в Йордания от края на януари.