Какво могат да научат САЩ и Персийският залив от украинската ПВО?

Ревът и трясъкът на ракетите, които се сблъскват в небето над Киев, дават на гражданите ужасяваща увереност — украинската противовъздушна отбрана работи.

Украинските въздушни сили, които включват както системи „въздух-въздух“, така и „земя-въздух“, са се доказали в ожесточени сражения в продължение на четири години, като са унищожили 140 000 ракети, дронове, бомби и вражески самолети. Повече от 44 000 от тях са дронове от типа „Шахед“, които сега атакуват американски бази в Близкия изток, пише The Times.

Въпреки това президентът Тръмп отхвърли предложението за помощ от Украйна. „Последният човек, от когото се нуждаем от помощ, е Зеленски“, заяви той пред NBC News в събота.

Джъстин Бронк, старши научен сътрудник по въздушна мощ и технологии в Royal United Services Institute, заяви:

„Беше недалечно да се отхвърли това, с което Украйна може да допринесе като експертен съвет. Украйна е безспорно един от световните лидери по отношение на командването и контрола на противовъздушната отбрана.“

Украйна разполага с една от най-сложните системи за противовъздушна отбрана в света. Тя е интегрирала системи от съветската епоха и на НАТО, за да създаде многослоен подход, включващ сложна електронна война, изтребители, хеликоптери, зенитно-ракетни системи „Пейтриот“, дронове-прехватчи и прости монтирани картечници.

„Меропс“, американската система за прехват на дронове, е разработена чрез обширни тестове на бойното поле в Украйна, въпреки че е вярно, че Америка не се нуждае от помощта на Киев в борбата с тях, каза Бронк.

Въпреки изказванията на Тръмп, Централното командване на САЩ е поискало украински съветници, които оттогава са разположени в Персийския залив, каза пред The Times висш офицер от украинските въздушни сили. Според Зеленски, екипи от съветници, състоящи се от 200 украински военни, са били изпратени в Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, за да помогнат в отбраната срещу ракети и дронове.

Украинските войски заявиха, че са използвали само една или две ракети, за да свалят руски балистични ракети. Въпреки това процентът на прехват варираше, тъй като Русия променяше тактиката си, каза Бронк.

Данните от мисиите на украинските екипажи на „Патриот“ са били споделени със съюзниците,

които също използват системата. Въпреки това САЩ и съюзниците им в Персийския залив изглежда не са обърнали внимание на сложните изчисления, които Украйна е направила, за да подобри процента на прехват.

На 1 март три американски изтребителя F-15E бяха свалени от кувейтската противовъздушна отбрана, докато преследваха дронове. Украинците бяха шокирани.

Анализатори предполагат, че разликата в подхода може да се дължи на факта, че войските от Персийския залив напускат батареите си, за да се скрият, и системите Patriot стрелят в автоматичен режим, докато украинците остават на пултовете, за да стрелят ръчно.

През първите четири дни на войната с Иран САЩ и съюзниците им изстреляха над 800 ракети Patriot – с около 200 повече отколкото Украйна е получила през последните три години, според Зеленски. От началото на пълномащабната инвазия Украйна е получила около 1000 ракети Patriot. Миналата година американският производител на отбранителна техника „Локхийд Мартин“ е произвел 620 от тези ракети, въпреки че планира да увеличи производството до 2000 през следващите седем години.

Евтините дронове „Шахед“ са нанесли на САЩ и съюзниците им от Персийския залив щети за милиарди долари. Според съобщенията е бил ударен радар за ранно предупреждение AN/FPS-132 на САЩ на стойност един милиард долара, както и поне един радар за системи за противовъздушна отбрана на голяма височина (THAAD), всеки от които струва около 300 милиона долара. Радарите бяха ясно видими на публично достъпни сателитни снимки.

„В продължение на два месеца те стояха точно на същото място. После пристигнаха Shahed. Три Shahed, струващи около 70 000 долара всеки. И това беше всичко“, каза висшият украински офицер. В една война с такъв мащаб и интензивност цената има значение, а запазването на най-скъпото оборудване е от ключово значение.

Украинците са станали майстори на прикритието и маневрите в борбата си срещу руснаците,

особено що се отнася до системите им за противовъздушна отбрана. Те са научили кога, къде и как да ги разгърнат, след като по-рано във войната бяха допуснати болезнени грешки. Сега искат да предложат тези уроци на американците.

Украинските екипажи на Patriot също са пионери в начина, по който се използват системите, доставени от САЩ, превръщайки ги от отбранителни в нападателни оръжия. На 13 май 2023 г. „Маторий“, 25-годишен офицер по управление на боя на Patriot, свали три руски изтребителя и два хеликоптера над руския регион Брянск.

Маторий и екипът му закараха батареята си близо до руската граница, за да устроят засада на самолетите в небето, което смятаха за безопасно. Те бяха намерили начини да сглобяват и разглобяват батареята си Patriot много по-бързо, отколкото е описано в американските учебни наръчници, като стреляха и се оттегляха, преди да бъдат засечени.

Има и други уроци, които могат да бъдат споделени с Америка. Екипажите са научили, че срещу по-новите руски балистични ракети, които се издигат и спускат два пъти, за да скрият истинската си цел, трябва да разчитат на стоманени нерви и да изключат автоматичното насочване, като чакат да се сблъскат с ракетата точно в подходящия момент, често само секунди преди тя да удари собствените им превозни средства.

Никоя страна не трябва да бъде самодоволна, когато става въпрос за изучаване на противовъздушната отбрана, каза полковник Кирил Перетятко от тактическа група за противовъздушна отбрана. 33-годишният Перетятко беше удостоен с титлата „Герой на Украйна“ – най-високото военно отличие в страната – след като командваше батарея „Насамс“, която свали 12 руски крилати ракети за две минути, спасявайки обект с висока стойност.

„Уроците на Украйна в организирането на оръжия срещу широк спектър от цели биха могли да помогнат на други страни, каза той. „Такива операции, такива сблъсъци, не са съществували в световната история, каквито се случват в Украйна сега. Това е напълно различна война, която всички страни изучават.“