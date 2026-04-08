IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 134

Божанов: Клишета и снимки по бански в предизборната кампания

Прокуратурата слага чадъри върху Сарафов

08.04.2026 | 22:25 ч. Обновена: 08.04.2026 | 22:30 ч. 10
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Докато служебният кабинет се бори с изборните измами, атаки срещу него имаше от ДПС. Сега виждаме същите атаки от лагера на Радев. Очакваше се атаките да бъдат спрямо Пеевски и Борисов, а те са най-пощадените.

Това коментира кандидатът за депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му се поставя въпросът дали "Прогресивна България" ще се бори с модела Пеевски-Борисов.

"Нашата програма е достатъчно конкретна да каже как ще борим модела "Борисов-Пеевски", но от останалите виждаме клишета и снимки по бански", заяви Божанов пред Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че Борислав Сарафов днес за поред път е останал на поста и.ф. главен прокурор след решение на Конституционния съд и добави, че прокуратурата слага чадъри.

"Целта на тези избори е да има максимална избирателна активност", подчерта кандидатът за депутат от ПП-ДБ.

Божанов отбеляза, че в последните дни на отиващото си Народно събрание (НС) от ПП-ДБ са прокарали законопроект, който е събрал достатъчно мнозинство, да се изпращат всички данни на Комисия по досиетата от Централната избирателна комисия (ЦИК), "за да няма саботаж на процеса, какъвто в предишни и по-предишни избори имаше риск да се случи".

По думите му дали ще има кабинет, или не, на първо място ще решат българските избиратели - на кого ще дадат най-много доверие, на кого ще повярват, че "автентично иска да събори този модел и да не позволи да се появи следващ Пеевски и български Орбан, който комбинира в себе си мишка на Путин".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

политика избори Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem