Новини

Ким Чен Ун подари нови снайперски пушки на партийни функционери

Подаръците бяха връчени по повод деветия конгрес на партията

28.02.2026 | 21:19 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е подарил нови снайперски пушки като церемониални подаръци на партийни и военни служители, наричайки ги „чудесно оръжие“ и знак за доверието си, съобщи държавната медия KCNA.

KCNA съобщи, че Ким се е срещнал с водещи кадри и командващи офицери в централата на Работническата партия на Корея в петък и е връчил на всеки от тях пушка от ново поколение, разработена от Академията за отбранителни науки на страната.

„Както вече беше обявено публично, тази снайперска пушка от ново поколение, разработена и произведена от нашата Академия за отбранителни науки, е наистина чудесно оръжие“, цитира думите на Ким Чен Ун агенцията.

Подаръците бяха връчени по повод деветия конгрес на партията.

Сред получателите бяха членове на Централната военна комисия на партията, висши командири на Корейската народна армия и охранителни части, както и сестрата на Ким, Ким Йо Чон, която KCNA за първи път идентифицира като директор на Отдела за общи въпроси на Централния комитет на партията.

Ким Чен Ун Северна Корея
