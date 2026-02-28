Мохамед Халаф: Всички проксита все още мълчат, очакват какво ще каже Хаменей

Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах Хаменей. Това каза за БНТ журналистът Михамед Халаф.

Лидерите на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща предупредиха, че ядрената безопасност в региона е от критично значение. Те направиха съвместно изявление по повод ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответния удар на Техеран. Те призоваха за защита на цивилното население и максимална сдържаност.

"Тази операция започна още след 7 октомври 2023 г. и мина по план - от Газа, отива в Хизбула, Ливан, после свалянето на режима на Башар Асад, после укротяването на хутите в Йемен и в Ирак, прокситана Иран. Сега отиваме от там до Венецуела, свалихме режима там, защото това е един съюз - световна ос срещу Запада, в която се събират сунитския политически ислям, шиитския политически ислям, радикалната левица в Латинска Америка. В момента сме накрая, където се намира важният възел, който организира всичко това - това е Аятолах Хаменей, режимът му. Операцията цели ликвидация на източниците на напрежение, конфликти в регионите на Близкия изток и задния двор на САЩ и изолирането на Русия и Китай от тези два региона.

„Хутите казаха, че ще блокират международното плаване, не казаха, че ще атакуват Израел. Според мен те чакат заповед от Иран - всичките проксита все още мълчат, но това е в очакване на това какво ще каже Аятолах Хаменея, защото след малко ще бъде произнесена неговата реч."