Мохамед Халаф: Всички проксита все още мълчат, очакват какво ще каже Хаменей

Тази операция започна още след 7 октомври 2023 г. и мина по план

28.02.2026 | 20:05 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах Хаменей. Това каза за БНТ журналистът Михамед Халаф.

Лидерите на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща предупредиха, че ядрената безопасност в региона е от критично значение. Те направиха съвместно изявление по повод ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответния удар на Техеран. Те призоваха за защита на цивилното население и максимална сдържаност.

"Тази операция започна още след 7 октомври 2023 г. и мина по план - от Газа, отива в Хизбула, Ливан, после свалянето на режима на Башар Асад, после укротяването на хутите в Йемен и в Ирак, прокситана Иран. Сега отиваме от там до Венецуела, свалихме режима там, защото това е един съюз - световна ос срещу Запада, в която се събират сунитския политически ислям, шиитския политически ислям, радикалната левица в Латинска Америка. В момента сме накрая, където се намира важният възел, който организира всичко това - това е Аятолах Хаменей, режимът му. Операцията цели ликвидация на източниците на напрежение, конфликти в регионите на Близкия изток и задния двор на САЩ и изолирането на Русия и Китай от тези два региона.

„Хутите казаха, че ще блокират международното плаване, не казаха, че ще атакуват Израел. Според мен те чакат заповед от Иран - всичките проксита все още мълчат, но това е в очакване на това какво ще каже Аятолах Хаменея, защото след малко ще бъде произнесена неговата реч."

Хаменей Русия Иран Мохамед Халаф
