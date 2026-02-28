Най-богатите в Гърция харчат пет пъти повече от най-бедните

В Гърция основната средна класа възлиза на около 3,9 милиона души, които са отговорни за 38% от общото потребление. Въпреки това, само 2 милиона гърци водят потребителските разходи на страната, тъй като те са отговорни за 44% от потреблението на стоки и услуги. Това е група, състояща се от висшите ешелони на средната класа и хората с високи доходи.

Цифрите произтичат от въпроси, зададени от Катимерини на World Data Lab, международна организация за икономически прогнози, която използва техники за наука за данни и моделиране, комбинирайки източници като Световната банка, ООН и МВФ.

През 2026 г. се очаква средните дневни разходи на глава от населението в Гърция да бъдат 54 долара, с прогноза за общи вътрешни потребителски разходи от около 203 милиарда долара през същата година. Прогнозата за разходите тази година е, че ще се увеличат с 8% спрямо 2025 г. Въпреки това, през 2027 г. се очаква темпът на растеж да намалее до 3,8% и се очаква да бъде в района на 4% годишно през следващите 10 години.

Междувременно, според изчисления на World Data Lab, средната покупателна способност се е увеличила от 18 700 долара на човек през 2015 г. до 22 500 долара през 2025 г.

Въпреки това, както заяви управителят на Банката на Гърция преди няколко седмици, въпреки увеличението на покупателната способност – което достигна 26,5% между 2019 г. и 2024 г. – номиналният разполагаем доход през 2024 г. остана с 9,3% по-нисък от 2009 г., а реалният разполагаем доход изостана още повече – с 20,5%.

На този фон коефициентът на неравенство, основано на потреблението в икономиката – измерен по скала между най-богатите 10% и най-бедните 50% – спадна от 6,4 през 2015 г. до 5,2 през 2025 г., отбелязвайки забележително подобрение от около 20% през десетилетието.

Сред факторите, довели до това, са силният растеж на заетостта на фона на възстановяването на гръцката икономика от кризата, увеличението на минималната работна заплата, целевите социални трансфери – като например минималния гарантиран доход – които оказаха преразпределително въздействие, както и облекчението на данъка върху доходите, което повлия на разпределението на разполагаемия доход.

Фактът обаче, че най-богатите 10% в момента харчат пет пъти повече от най-бедните 50% от населението, нарежда Гърция на 5-то място по неравенство в Европейския съюз.