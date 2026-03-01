Иран започна интензивен ракетен обстрел по Израел

Иран започна интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната иранска телевизия. Според информация на израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, предаде ТАСС.

Израелската армия потвърди, че е засекла нови изстрелвания на ракети от Иран. Сирени за въздушна тревога "бяха задействани в няколко части на страната, след като бяха идентифицирани ракети, изстреляни от Иран към Израел", съобщиха от армията. Оттам добавиха, че "израелските военновъздушни сили намесват винаги, когато е необходимо, за да прехванат и унищожат заплахи".

Франс прес информира и за експлозии, чути в Йерусалим.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал 27 американски бази в региона на Близкия изток, като е координирал атаки с ракети и дронове, съобщи иранската информационна агенция Тасним.

Освен 27 американски бази на прицел са били взети и военната база "Тел Ноф" на израелските военновъздушни сили, генералният щаб на Въоръжените сили на Израел и правителственият комплекс "Кирия" в Тел Авив, където се намира израелското Министерство на отбраната.

Иранските военновъздушни сили посочиха, че са бомбардирали и американските бази в района на Персийския залив и автономния регион Иракски Кюрдистан.

Техеран: "Отмъщението е наше законно право"

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната "иска отмъщение като свое законно право и дълг" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" този свой дълг, предаде Ройтерс.

Главнокомандващият иранската армия Амир Хатами подчерта по държавното радио, че военнослужещите "са непоколебими в своята решителност да защитят" родината. По думите му всички подразделения на въоръжените сили участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.

Ескалацията идва след като при съвместните израелско-американски удари загина върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Тръмп с предупреждение

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си платформа "Трут соушъл", че Иран е заявил, че ще удари "по-силно от всеки друг път".

"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави Тръмп.

САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а Техеран отговори с ракетни удари, което допълнително изостря напрежението в региона, пише БТА.