Американската армия използва нова балистична ракета по време на удар срещу Иран

Централното командване на САЩ публикува кадри от операция „Епична ярост“, показващи изстрелване на HIMARS, визуално съответстващо на ракетата „Прецизна ударна система“, което предполага евентуално първо бойно използване срещу ирански цели.

PrSM предлага разширен обхват на удара и увеличен капацитет на изстрелвателната установка в сравнение с ATACMS, което показва разширена способност за прецизен удар на голям обхват в оперативни условия.

Централното командване на САЩ публикува нови кадри от операция „Епична ярост“, показващи високомобилна артилерийско-ракетна система (HIMARS), изстрелваща ракета, визуално съответстваща на ракетата „Прецизна ударна система“ (PrSM) на армията на Съединените щати, което предполага, че системата може да е била използвана в бой за първи път по време на удари срещу ирански цели.

Кадрите привлякоха вниманието, защото може да показват оперативния дебют на балистичната ракета PrSM, прецизно оръжие с голям обхват от следващо поколение, разработено да замени MGM-140 ATACMS. Появата на ракетата в бойни условия е насочена към дългогодишна оперативна цел за разширяване на обхвата на прецизен удар, като същевременно се запазва съвместимостта със съществуващите платформи за изстрелване.

Според изображения, публикувани от Централното командване на САЩ, ракетата, изстреляна от платформа HIMARS, изглежда по-дълга и по-тясна от ракетата ATACMS, традиционно изстрелвана от системата. Анализаторите отбелязаха, че размерите, показани във видеото, съответстват на известните характеристики на дизайна на PrSM, който позволява две ракети да бъдат носени в една пускова установка вместо един снаряд ATACMS, пише Defence Express.

Централното командване на САЩ не посочи изрично ракетата в съобщението си,

но публикува кадрите като част от операция „Епична ярост“, която документира ударна дейност, насочена към ирански военни цели. Видеото показва последователност от изстрелване на ракета от пускова установка HIMARS в оперативни условия, последвана от изображения на удара, свързани с кампанията.

Ракетата „Прецизна ударна ракета“ е проектирана като балистична ракета земя-земя, способна да поразява цели на разстояния до 500 километра, в сравнение с приблизително 300 километра за ATACMS. Разширеният обхват позволява на пусковите платформи да действат по-далеч от оспорвани зони, като същевременно поразяват високоценни цели като командни центрове, логистични центрове или ракетна инфраструктура.

За разлика от ATACMS, PrSM използва корпус на ракетата с по-малък диаметър, комбиниран с увеличена дължина, което позволява две ракети да се поберат в стандартен пусков агрегат. Тази конфигурация ефективно удвоява наличния ударен капацитет на HIMARS и M270 ракетните системи с многоцелеви ракети, без да се изискват промени в самата ракета-носител.

Ракетата носи по-малка бойна глава, оценена на приблизително 91 килограма, но разчита на подобрено насочване и точност, за да постигне оперативни ефекти. На практика, това отразява по-широка промяна към прецизно поражение, а не към по-големи експлозивни полезни товари, което позволява на силите да насочват специфични обекти, като същевременно намаляват риска от странични щети.

Lockheed Martin започна серийно производство на семейството PrSM през юли миналата година. Първоначалният договор за производство обхващаше доставката на 282 ракети Increment 1 между 2023 и 2025 г. Последващ договор разшири доставките до 1296 ракети, планирани за производство между 2025 и 2029 г., отразявайки прехода на армията на Съединените щати от ATACMS към по-новата система.

Разработването на програмата PrSM започна като част от инициативата за модернизация на армията на Съединените щати, фокусирана върху прецизни стрелби на далечни разстояния. Системата беше предназначена да замени остарелите системи ATACMS, като същевременно увеличи обхвата и ефективността на изстрелвателните устройства, особено срещу равностойни или почти равностойни противници.