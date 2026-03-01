Митрофанова: Москва остава оптимист в отношенията със София въпреки трудностите

Руският посланик Елеонора Митрофанова отбелязва влошаването на отношенията с България, но остава оптимист за тяхното нормализиране. Дипломатката заяви това в интервю за ТАСС на легендарния връх Шипка, където дойде да отдаде почит на героите от Руско-турската война от 1877-1878 г., донесли на България освобождението преди 148 години.

„Всеки път, когато се изкачвам на Шипка, общувам с много хора. И българите винаги се опитват да демонстрират, че помнят и познават добре историята на страната си, историята на освобождението, въпреки продължаващото влошаване на българо-руските отношения. Реториката на новите български власти стана по-остра и напълно неоправдано. Това вероятно се дължи до голяма степен на предизборната кампания, която, макар и да не е официално обявена, вече е започнала. Политиците се опитват да угодят на своите покровители и точно затова негативната реторика се засилва. Но известен оптимизъм за нормализиране на отношенията все още остава. Оптимизмът е последното нещо, което напуска душите ни, мислите ни. Уверена съм, че в един момент всичко със сигурност ще започне да се променя. Тук, в България, има специално отношение към Русия; тези чувства живеят в хората, в дълбините на паметта им и нищо не може да заличи тези положителни чувства“, каза Митрофанова.

Заедно с временно управляващия директор на Беларус Никита Лешуков, сънародници, представители на български политически партии, членове на мотоклуб „Нощни вълци България“ и други обществени организации, руският посланик положи венци и цветя пред паметника на защитниците на Шипка. Събитието се проведе в първия ден на пролетта, в навечерието на 148-ата годишнина от освобождението на България от османско владичество, отбелязвана на 3 март.

„Днес се изкачихме на Шипка, за да отдадем почит на героите, дали живота си за освобождението на България – войниците от Руската императорска армия и Българското опълчение, както и на всички, които са помагали на войските по време на продължилото месеци противопоставяне на Шипка. Въпреки всички опити за пренаписване на историята, Шипка е била и остава люлка на българската държавност и този факт не може да бъде заличен“, подчерта Митрофанова, благодарейки на участниците в церемонията.