Марго Роби се снима със своята двойница Самара Уийвинг

Звездата от „Брулени хълмове“ Марго Роби се снима в Лос Анджелис с приятелката си и колежка – австралийската актриса Самара Уийвинг, която лесно може да бъде помислена за нейна близначка.

Марго се натъкна на известната си двойница този път лично.

Звездата се появи в Лос Анджелис на 16 март за премиерата на продължението на „Докато смъртта ни раздели“, където се срещна с водещата звезда на филма и нейна колежка от Австралия – Самара Уийвинг, с която споделят необичайна прилика.

35-годишната Марго и 34-годишната Самара наистина приличаха на еднояйчни близначки, докато позираха за снимка една до друга, с еднаква вълниста руса коса и подобни усмивки. Самара, която е в напреднала бременност с първото си дете от съпруга си Джими Уордън, разголи коремчето си в открита рокля до пода с кафяво палто, преметнато през раменете ѝ.

Марго избра кафяво кожено яке с цип върху черна минирокля и ботуши с остър връх.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg