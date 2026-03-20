3 лесни рецепти за нисковъглехидратни закуски

Започването на деня ви с нисковъглехидратна закуска е отличен начин да стабилизирате кръвната захар, да поддържате стабилни енергийни нива и да избегнете сривовете на енергия в средата на предобеда. Независимо дали спазвате кетогенна диета, имате проблеми с високата кръвна захар или просто се опитвате да намалите преработените въглехидрати, тези три идеи за закуска са питателни, засищащи и пълни с вкус. Най-хубавото е, че се приготвят бързо и ще ви държат сити до обяд. Кои са те?

Най-добрият кето омлет

За него ще ви трябват:

2 или 3 големи яйца

1 с. л. вода или течна сметана (прави яйцата по-пухкави)

сол и черен пипер на вкус

1 с. л. масло или зехтин

Шепа от любимите ви пълнежи: настърган чедър, сотирани гъби, спанак, нарязани на кубчета чушки или останали сготвени зеленчуци

По желание гарнитури: резенчета авокадо, заквасена сметана или лют сос

В малка купа разбийте енергично яйцата с водата или сметаната, солта и черния пипер, докато се разпенят и се смесят добре. Това включва въздух и осигурява лека текстура. Загрейте маслото или олиото в незалепващ тиган на среден огън. Разклатете тигана, за да покриете равномерно дъното. Изсипете яйцата и наклонете тигана, за да ги разпределите равномерно. Оставете ги да се готвят неподвижно около минута, докато краищата започнат да се стягат. С помощта на шпатула внимателно притиснете сготвените краища към центъра, като накланяте тигана, за да може невареното яйце да се стича към краищата. Повторете, докато яйцата почти стегнат, но все още изглеждат меки и сочни отгоре. Поръсете избраните от вас плънки върху едната половина на омлета. Сгънете другата половина върху плънките с шпатула. Изсипете омлета в чиния и го оставете да почине за минута, за да се доготви. Поръсете с авокадо или заквасена сметана, ако желаете.

