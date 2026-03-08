IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Земетресение с магнитуд 5,3 в гръцката област Теспротия

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови

08.03.2026 | 08:03 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано в 5:32 ч. тази сутрин местно време (също и българско) в гръцката област Теспротия, която граничи с Албания, предаде гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Агенцията се позова на информация на Геоложкия институт към Националната обсерватория на Атина, подаващ данни от името на четирите организации в Единната национална сеизмологична мрежа.

Епицентърът на земетресението е на 12 километра източно от Лептокария, в Теспротия, а дълбочината му се оценява на около 13 километра.

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови, уточнява АНА-МПА.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение Гърция Теспротия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem