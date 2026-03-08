Ричард Брансън: Подгответе се за война в космоса

Великобритания трябва да се подготви за конфликт в космоса, заяви сър Ричард Брансън. Британският милиардер призова европейските нации да „доминират“ в разрастващата се космическа индустрия в името на националната сигурност.

„Страхувам се, че ще трябва да се опитаме да я доминираме, що се отнася до... бъдещи войни, и дано да работим с американците, но да сме готови да се оправяме сами“, заяви той на Space-Comm Expo Europe в Лондон тази седмица.

Попитан за способността на Великобритания да се конкурира с Китай, Русия и САЩ в космоса, сър Ричард заяви:

„Ние сме способни да се справим. Дали правителствата са склонни да подкрепят своите компании е друг въпрос".

Генерал-майор Пол Тедман, шеф на космическата отбрана на Великобритания, заяви миналата година, че следващият световен конфликт ще бъде „разширен в космоса и съкратен във времето“ и призова страната да действа „много по-бързо“, за да изгради отбраната си.

Война в космоса би могла да парализира GPS комуникациите, което би довело до прекъсвания, които биха могли да сринат финансовия сектор, като блокират цифровите транзакции.

Услугите за контрол на въздушния трафик също биха могли да бъдат парализирани, а интернет телевизията и услугите за прогнозиране на времето биха могли да престанат да функционират.

Страните се подготвят за орбитална Студена война, като инвестират в оръжия от космическата ера, с електромагнитни импулси и лазери, които биха могли да заслепят сателитите, и „котви“, за да ги извадят от орбита.

В отговор на нарастващата заплаха, през 2021 г. в RAF High Wycombe беше създадено Космическо командване на Обединеното кралство, за да „защитава и отстоява“ интересите на страната в космоса.

В сряда баронеса Лойд от Ефра, министър на космоса, обяви инвестиция от 500 млн. лири в националната космическа програма на Великобритания, с което общото държавно финансиране до 2030 г. достига 2,8 млрд. лири.

Това не е достатъчно и изостава далеч зад планираната инвестиция на Германия от 35 млрд. евро (30,4 млрд. лири) за следващите четири години, заявиха лидери на индустрията пред The Telegraph.

САЩ са в нова космическа надпревара с Китай, като и двете страни планират да изпратят астронавти на Луната преди 2030 г., а по-късно и да построят бази на повърхността.

Китайски спътници са забелязани да практикуват „въздушни битки“ в космоса,

се на разстояние по-малко от миля един от друг по агресивен начин, което предполага, че страната се подготвя за космическа война.

Междувременно руски разузнавателни спътници са проследявали орбитиращи европейски космически кораби, което поражда подозрения, че Москва разработва противоспътниково оръжие.

Великобритания отговаря с инвестиции в технологии като лазерно откриване, спътникови комуникации и обслужване и производство в орбита, за да укрепи националната си сигурност.

Но Уил Уайтхорн, председател на Seraphim Space Investment Trust, заяви, че досегашните действия на правителството се свеждат до „пренареждане на шезлонгите на Титаник“.

Ричард Брансън, който пътува в космоса през 2021 г. с кораба VSS Unity 22 на своята компания, заяви, че Великобритания има възможност да бъде лидер в космическия туризъм.

Той каза, че неговата фирма Virgin Galactic е единствената, която все още вози богати авантюристи в космоса, след като Blue Origin на Джеф Безос обяви през януари, че ще спре космическия туризъм.

Ричард Брансън каза, че се надява да изпраща полети до външната атмосфера на всеки 48 часа с нов клас космически кораб.

„Космическият старт по-късно тази година ще бъде наистина важен, особено сега, когато Blue Origin изглежда се е отказала от изпращането на хора в космоса“, каза той. „Трябва да запълним тази празнина.“