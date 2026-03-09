"Тъмно, като нашето бъдеще“: Иранци след бомбардировките на петролните депа в Техеран

Гъст черен дим все още се издигаше в небето, сажди покриваха улиците и колите, балконите бяха пълни с черна мръсотия, а токсичният въздух беше изпълнил дробовете, докато Техеран се събуди след нощ на въздушни удари по нефтените депа на града в неделя.

В съобщения и гласови бележки, изпратени до The Guardian, хората описаха ситуацията в домовете си и по улиците, като някои я нарекоха "апокалиптична“. Слънцето беше затъмнено, дезориентираните хора в иранската столица трябваше да включат осветлението си, за да видят през мрака.

Четири нефтени депа и логистичен обект за петрол в и около Техеран бяха ударени. Местните власти съобщиха, че шестима души са убити и 20 ранени на едно от местата.

Видеоклипове, споделени от граждански журналисти, показаха огромни пламъци в небето над Техеран през нощта и дим, който все още се извиваше над съоръженията за съхранение на петрол. Докато дъждът се изливаше над града с 10 милиона души в неделя сутринта, властите предупредиха за токсични киселинни дъждове и много жители се събудиха с болка в гърлото и парене в очите.

В разговор с The Guardian чрез гласови бележки, Негин (изданието не използва истинското ѝ име, бел. ред.) активистка и бивш политически затворник, живееща в централно-източната част на града, заяви, че ситуацията е "апокалиптична“.

A massive fire has broken out at an oil depot in the Aghdasieh area of Tehran amid ongoing regional tensions. This incident follows U.S. President Donald Trump's statement that Iran "will be hit very hard" today, as part of the escalating conflict. China remains Iran's primary oil buyer, importing an estimated average of around 1.4 million barrels per day from Iran in 2025 (accounting for roughly 13% of China's seaborne crude imports and over 80-90% of Iran's total oil exports), often via discounted channels. Reports indicate no confirmed official cause for the fire at this time.

"Ситуацията е толкова плашеща, че е трудно да се опише. Димът е обгърнал целия град. Имам силен задух, парене в очите и гърлото. Хората все още трябва да излизат навън, защото нямат избор. Много места отвориха отново, но затвориха бързо, защото е невъзможно да се стои на открито", разказва Негин.

Иранската агенция по околна среда посъветва хората в Техеран да останат по домовете си. Червеният полумесец на страната заяви, че токсичните химикали могат да доведат до киселинни дъждове и да навредят на кожата и белите дробове, като посъветва хората да избягват включването на климатици или излизането навън веднага след дъжд.

Организацията също така насърчи хората да защитават изложените на показ храни. При необходимост от излизане, е наложително хората да използват предпазни маски.

Д-р Шахрам Кордасти, ирански хемато-онколог, живеещ в Обединеното кралство, предупреди, че токсичните газове и фините прахови частици могат да раздразнят очите и дихателните пътища, да влошат астмата, белодробните състояния и сърдечните заболявания, както и да увеличат риска от някои видове рак.

Негин, която излезе да си купи маска и инхалатор, разказва още: "Маските стават все по-трудни за намиране. Това е огромна грешка. Моля тези, които имат възможност, особено чуждестранните медии, да се замислят върху тази ситуация. Какво трябва да правят хората при тези условия? Това е наистина престъпление срещу човечеството".

Говорейки за последиците върху хората от продължаващите около нея американско-израелски удари, тя каза: „Това вече не е просто нарушение на човешките права. Това е наистина античовешко поведение. Ако някой има проблем с правителството на Ислямската република, това е едно нещо – но не и с нас, хората. Не можете да атакувате водни системи или рафинерии. По-голямата част от водата на Техеран идва от язовири. Ако те се замърсят, какво се случва тогава? Правителството на практика е оставило хората сами".

"Цените се покачват стремглаво. Купих си инхалатор за 850 000 томана [4,50 паунда]. Откъде хората трябва да вземат тези пари? Много хора в Техеран са работници, които не са работили от дълго време. Храната става изключително скъпа и много неща стават оскъдни", споделя активистката.

За Негин, която реши да остане в града, имаше чувство на безпомощност. Споделя, че натискът става огромен. "Има недостиг на основни стоки. Няма бензин никъде. Днес на много места дават на хората само пет литра гориво. Ситуацията е изключително болезнена".

В други съобщения, предадени чрез роднини в чужбина, двама жители на Техеран споделят, че всички са били посъветвани да останат вкъщи и са им дадени инструкции в местните медии как да се справят с токсичния въздух и да се предпазят.

Мехди, също говорещ под псевдоним, е 42-годишен собственик на ресторант, който живее в западната част на града. Той каза, че страхът от вдишване на токсичния газ и докосване на каквото и да било е подобен на чувството по време на COVID.

"Толкова ни е страх дори да почистим прозорците и балконите. Навсякъде има сажди и дори не искаме да ги докосваме с ръкавици. Очите ми горят и когато поглеждам навън, виждам хора без маски да продължават с ежедневието си. Не съм толкова смел. Във въздуха има миризма, която не мога да обясня", разказва мъжът.

Мехди каза, че също така планира да напусне града и че би било опасно да сервира храна на хората в ресторанта му, докато не разбере, че водата е безопасна.

"Повярвайте ми, ние сме сами. Този режим не го е грижа за нас, така че защо бих се обърнал към чужда сила да се грижи за нас? И кажете на тези, които казват, че сме поискали това. Не! Ние не сме поискали смъртта на нашите хора, които така или иначе бяха убивани от режима. И ако не ви е било грижа, когато ни разстреляха, затворете си устата сега. Ние [техеранците] сме тук, за да си помагаме, дори ако това правителство не го прави".

Докато Израел атакуваше петролните складове в събота вечер, 39-годишната Мехназ, която също не пожела истинското ѝ име да бъде публикувано, се опита да избяга от южната част на столицата. Вярвайки, че ударите ще се засилят рано на следващата сутрин, тя и съпругът ѝ събраха най-необходимите неща и се качиха в колата. След като караха само няколко минути, тя видя ярки пламъци в небето към петролния склад Шахр-е Рей.

Мислейки, че това е просто поредната експлозия, тя потегли напред, без да осъзнава, че петролният склад е бил ударен. Заради спирането на интернет, наложено от режима, тя нямаше информация какво е ударено и къде. "Мислех, че е безопасно да тръгна сега, защото ще ударят рано [в неделя] сутринта, но трябваше да се върна“, каза Мехназ.

"Техеран гори. И дим е изпълнил улиците. Невъзможно е да се излезе от града в момента и дори със затворени прозорци, гъст дим си проправя път вътре... [Нямам] представа дали да остана вътре или да се престраша срещу пламъците и да изляза, докато все още гори. Дори нямам маска", се казва в съобщението ѝ от полунощ.

Но в неделя Мехназ реши, че вече не е възможно да остане в града и потегли към дома на родителите си извън провинцията.

"Докато си тръгвах, забелязах, че няма нито една птица в небето и знаете ли какво казват? Когато птиците те изоставят, ти си наистина сам. Имаме толкова много котки в града. Ако тези атаки продължат, който и да управлява тук следващия път, той ще управлява демокрация от котки. Но дори котките имат само девет живота", с горчивина казва Мехназ.