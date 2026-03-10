Нови условия за получаване на социалните помощи в Германия

В Германия съществуват два вида социални помощи: помощи за безработни (Arbeitslosengeld) и т. нар. бюргергелд (Bьrgergeld). Първият вид помощи се полага на хора, които наскоро са загубили работа. Те се изплащат максимално за срок от две години и представляват две трети от последната заплата. Те се финансират изцяло от вноските за осигуряване за безработица, които се плащат от служителите и работодателите.

Вторият вид, т. нар. бюргергелд, са предвидени за дългосрочно безработните и за хората, които не могат самостоятелно да си осигурят минималния жизнен стандарт. Тези социални помощи се финансират от федералния бюджет и в момента се получават от над 5,5 милиона жители на Германия, като близо 4 милиона от тях са хора в трудоспособна възраст.

Управляващата коалиция на ХДС и ГСДП прие реформата на втория вид социални помощи - т. нар. бюргергелд, която ще влезе в сила от 1 юли 2026. Понастоящем на самостоятелно живеещите изплащат по 563 евро на месец. Двойките получават по 506 евро на човек. Децата, живеещи в семейства, които получават т. нар. бюргергелд, също биват подпомагани финансово - със сума между 357 и 471 евро на месец в зависимост от възрастта. Бащите или майките, които отглеждат децата си сами, както и бременните жени получават малко повече.

Държавата покрива и разходите на получателите на този вид социални помощи за жилище с подходящ размер, отопление, вода и други комунални услуги. Така например на двойка с две деца се падат общо 2700 евро социални помощи, като тази сума включва наем за жилище в размер на 850 евро.

Променя се размерът на помощите за украинските бежанци. Досега те получаваха автоматично т. нар. бюргергелд вместо помощи за бежанци. В бъдеще украинските бежанци в Германия ще получават стандартните помощи за кандидати за убежище, които са в размер на 455 евро за самостоятелен възрастен на месец и при 409 евро на човек при двойки, пише Труд.

Чрез въвеждането на санкции държавата се надява да накара повече хора да си намерят работа. Така например, ако получател на т. нар. бюргергелд откаже да посещава курсове за повишаване на квалификацията, основното социално подпомагане ще бъде незабавно намалено с 30 процента за три месеца.

При пропуснати часове в Бюрото по труда такова намаление ще влиза в сила след втория пропуск за период от един месец, а ако бъдат пропуснати и средващи часове получателят рискува пълно прекратяване на помощите. Паричните плащания ще бъдат прекратени и за тези, които без уважителни причини отказват предложена им приемлива работа.