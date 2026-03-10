С края на договора СТАРТ светът влиза в ерата на ядрена анархия

Вакуумът, оставен от изтичането на новия договор START, предлага на Съединените щати рядък шанс да поведат многостранно рестартиране на контрола върху ядрените оръжия.

Новият договор СТАРТ, последното обвързващо споразумение, ограничаващо стратегическите ядрени арсенали на Съединените щати и Русия, изтече на 5 февруари 2026 г. Повече от половин век, от първите преговори за ограничаване на стратегическите оръжия (SALT) в началото на 70-те години на миналия век, американските и съветските (по-късно руските) лидери действаха под някаква форма на договорено ограничение върху най-мощните си оръжия.

Тази ера вече приключи. Вече няма законови ограничения за разположените стратегически бойни глави, няма задължителен обмен на данни, няма инспекции на място и няма редовен форум, като например Двустранната консултативна комисия, за разглеждане на въпроси, свързани със спазването на изискванията, или за разрешаване на спорове, пише за TNI Ерик Алтер, декан на Дипломатическата академия „Анвар Гаргаш“ в Абу Даби, професор по международно право и дипломация и нерезидентен старши сътрудник в Атлантическия съвет.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи изтичането на договора като възможност да се работи за „нов, подобрен и модернизиран договор“ и подчерта необходимостта от включване на Китай в бъдещите споразумения. Русия, от своя страна, предложи миналата година и двете страни доброволно да спазват старите числени ограничения за допълнителна година, макар и без мерки за проверка, а Вашингтон не го прие официално. Резултатът е вакуум: двете най-големи ядрени сили в света по принцип могат да качват допълнителни бойни глави върху съществуващите системи за доставка без прозрачност или договорени граници.

Това е повече от загуба на едно споразумение. То представлява краха на двустранна, биполярна архитектура за контрол върху въоръженията, изградена за свят, който вече не съществува. Тази рамка предполага двама основни играчи със сходна сила и взаимно желание за предвидимост. В момента действаме в триполюсен, все по-сложен, полицентричен свят.

Ядреният арсенал на Китай нараства бързо, като прогнозите сочат приблизително 600 бойни глави до 2025 г. Както Министерството на отбраната на САЩ, така и независими източници прогнозират, че той може да достигне 1500 до 2035 г. Разширяването на Пекин включва нови силози, мобилни междуконтинентални балистични ракети, балистични ракети, изстрелвани от подводници, и бомбардировачи, способни да достигнат континенталната част на САЩ. За разлика от съветското натрупване на войски по време на Студената война, което беше по-бавно и по-предсказуемо, модернизацията на Китай се случва на фона на нарастващо напрежение в Тайванския проток и Южнокитайско море.

Рискове ескалират бързо. Без проверка, както Вашингтон, така и Москва трябва да се подготвят за най-лошите сценарии. Американските ракети Minuteman III и ракетите за подводници Trident II все още имат достатъчно място за добавяне на още бойни глави. Те бяха създадени само с по една, за да отговарят на старите договорни ограничения, но тези допълнителни бойни глави могат да бъдат възстановени, ако е необходимо. По-новите руски ракети, като Sarmat и Yars, работят по същия начин - те са построени да носят множество бойни глави.

Без обмен на данни или инспекции, всяка страна ще предположи, че другата максимизира силата си, създавайки цикъл от действие и реакция, дори ако нито една от страните не се стреми към ескалация.

Новите технологии засилват сериозността на проблема. Хиперзвукови плъзгащи се апарати, фракционни орбитални бомбардировки, кибер уязвимости в мрежите за командване и контрол, системи за ранно предупреждение, задвижвани от изкуствен интелект, и космически сензори - всичко това намалява времето за вземане на решения. Типична криза, независимо дали в Европа или Азия, сега представлява по-висок ядрен риск, защото е по-трудно да се разграничат ядрените от неядрените заплахи. Платформите с двоен капацитет допълнително замъгляват тези разграничения, увеличавайки риска от грешна преценка: конвенционална ракета, изстреляна по конвенционални причини, може да бъде сбъркана с началото на ядрен конфликт.

Неядрените държави ще обърнат внимание на следващата Конференция за преглед на ДНЯО, която ще се проведе в Ню Йорк от 27 април до 22 май 2026 г. Делегати от Глобалния Юг и необвързаните държави ще се запитат защо държавите с ядрено оръжие очакват от тях да спазват ангажиментите за неразпространение, докато тези сили облекчават собствените си ограничения. Основната сделка на ДНЯО – разоръжаване в замяна на неразпространение – изглежда по-крехка от всякога.

Докато Съединените щати се готвят да бъдат домакини на Световната купа и Олимпийските игри, те трябва да представят единен фронт въпреки политическите разделения.

Воденето на война днес е в полза на страната с евтини и изобилни офанзивни възможности. Американските военни се чувстват най-добре чрез стабилен и последователен растеж на разходите за отбрана, а не чрез прекалено големи разходи.

Съединените щати, използвайки своите световни съюзи, напреднали технологии и силна армия, имат отличителна способност да оформят бъдещите събития.

Придържайки се към стари двустранни договори, Вашингтон трябва да следва практичен, ориентиран към бъдещето подход.

Първо, обявете едностранен шестмесечен мораториум върху добавянето на повече бойни глави над съществуващите нива и открито насърчете Русия и Китай да направят същото. Това действие изисква минимални усилия – ядрените сили на САЩ вече работят доста под максималния си капацитет – и прехвърля натиска за ескалация върху други, предоставяйки повече време за дипломатически усилия.

Второ, предложете нова многостранна рамка, започваща с минилатерален диалог между САЩ, Русия и Китай. Целта ѝ трябва да бъде ограничаване на общия брой бойни глави (стратегически и нестратегически), проверени чрез комбинация от национални технически средства, търговски сателитни изображения и дистанционно наблюдение, подобрено с изкуствен интелект – надграждайки поуките от „Открито небе“ и съществуващите мерки за изграждане на доверие. Осигуряването на достатъчна прозрачност за облекчаване на опасенията от най-лошия сценарий може да се окаже достатъчно тук.

Трето, интегрирайте нововъзникващите области чрез определяне на правила или предупреждения за кибер-ядрени взаимодействия, космически активи и хиперзвукови системи, за да избегнете случайна ескалация. Напредъкът може да бъде свързан с усилията за деескалация в Украйна, Близкия изток или Източна Азия, а негативни гаранции за сигурност или стимули за контрол върху конвенционалните оръжия могат да бъдат предложени, за да се мотивира участието на Китай.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп често е изразявал желание за по-малко ядрени оръжия и по-сигурен свят. Краят на Новия СТАРТ трябва да се разглежда като възможност за обновление. Чрез преминаване от стари двустранни споразумения към устойчив, приобщаващ многостранен подход, Съединените щати могат да помогнат за спиране на плъзгането към ядрен хаос.