Руски бомбардировки оставят украински градове без ток, жителите бягат към селата

Когато безмилостните руски бомбардировки прекъснаха електроенергията и отоплението в апартамента на Радослава Кабачий в историческия център на Киев в края на януари, тя направи това, което украинците правят от векове, когато Москва атакува: замина за селото.

Сега нейният обичаен начин на живот, включващ посещения на театри и галерии, запазен въпреки четиригодишната руска инвазия, е заменен с разчистване на сняг в задния двор и предупреждаване на съседите за въздушни аларми в онлайн чата на селската група, пише WSJ.

Руските удари по украинската инфраструктура оставиха стотици хиляди жители на Киев без ток и отопление за дълги периоди през тази зима, когато температурите паднаха до минус 4 градуса по Фаренхайт.

През януари кметът на Киев призова жителите да напуснат града, ако имат къде да отидат, като заяви, че около 600 000 вече са го направили.

След две седмици без отопление и пет дни без ток, справяйки се с постоянен стрес и проблеми със съня, 36-годишната Кабачий и съпругът й събраха най-необходимото, включително котараката им Фрида, и пътуваха 30 мили южно от Киев до селска къща, която майка й беше купила десетилетия по-рано.

„В селото винаги намираш убежище, храна и нещо, което ти помага да се задържиш емоционално“, каза тя.

Кабачи, мениджър на културни проекти, чиито баба и дядо са от селски произход, каза, че е била успокоена от природата, включително пеенето на птиците в дърветата и приятелството на селяните.

Руските удари са причинили прекъсвания на електрозахранването в цяла Украйна.

Роман и Радослава Кабачи напуснаха Киев и се отправиха към селото.

Москва разчиташе да подкопае съпротивата на украинците, като атакува електроцентрали и електропреносната мрежа, за да прекъсне електрозахранването и отоплението, което зависи от електрически помпи, за да функционира. Руските удари причиниха прекъсвания на електрозахранването в цяла Украйна, най-тежките от които в големите градове, включително Киев, Одеса, Днипро и Харков.

Но когато времената станат трудни, украинците все още могат да се върнат в селото.

Векове наред украинците са били предимно аграрна нация, обработваща плодородни черни почви и разчитаща на съседите си за физическа и духовна подкрепа. По време на двете световни войни много украинци са търсили храна и подслон в селата, разказва 48-годишният историк Роман Кабачий, съпруг на Радослава.

Днес много села се разпадат, тъй като младите хора предпочитат начина на живот и възможностите, които предлагат градовете. По-малко от една трета от населението на Украйна живее в села, докато преди век то беше повече от три четвърти.

Но когато Русия започна най-жестоката си бомбардировъчна кампания през тази зима, не мина много време, преди жителите на Киев да споделят плановете си за оцеляване: да се приберат у дома.

Тръбите на Роман и Радослава Кабачии замръзнаха от промяната в температурата в дома им в Григоровка. Те инсталираха непрекъсваемо електрозахранване.

В средата на януари графичният дизайнер Олександра Скачкова публикува видео в TikTok, на което се вижда как пие сутрешното си кафе до термометър, показващ 53 градуса по Фаренхайт.

Към този момент 25-годишната жена и партньорът й живееха без отопление в Киев от две седмици, кипяха вода на свещ и се обличаха – както и кучетата си – с няколко слоя дрехи.

След като видя видеото, майка й, която живее в чужбина, предложи на Скачкова да се премести в семейния дом в южната провинция Одеса.

Къщата в малкото градче имаше голяма камина и газова печка, които осигуряваха топлина и възможност за готвене, независимо от прекъсванията на тока. Когато Скачкова и партньорката й, 27-годишната маркетинг специалистка Лина Роховска, разопаковаха багажа си и седнаха да пият чай, осъзнаха колко изтощени са били от студа и тъмнината в Киев.

Камината изискваше редовно цепене на дърва и почистване на пепел, което Скачкова намери за изненадващо приятно. Най-близкият магазин за хранителни стоки беше на километър и половина, а автобусът минаваше само веднъж на час и приемаше само пари в брой, което беше необичайно за двойката, свикнала да живее в голям град с магазини и кафенета на ъгъла.

В резултат на това те трябваше да планират предварително пазаруването си и да разпределят дървата за камината.

„Това е въпрос на дисциплина“, каза Скачкова.

В наши дни много села в Украйна западат,

тъй като младите хора предпочитат начина на живот и възможностите в градовете.

Прекъсванията на електрозахранването в селото са чести, така че електрически отопляваната къща на семейство Кабачий зависи от бензинов генератор.

В края на декември мениджърът по връзки с обществеността Данило Бойко пътува с родителите си и по-малкия си брат до село южно от Киев, за да празнуват Коледа с прародителите си.

Тъй като прекъсванията на електрозахранването в града се засилиха, семейството първо удължи престоя си до Нова година, а след това до края на училищните ваканции. Когато ваканциите бяха удължени поради студа, те решиха да останат в селото поне до пролетта.

В апартамента им в Киев на 10-ия етаж всяко прекъсване на електрозахранването означаваше загуба на отопление и течаща вода. Но къщата, в която живеят сега, се отоплява с дърва и има течаща вода, както и кладенец наблизо.

23-годишният Бойко, който е под възрастта за наборна служба, каза, че често се е чувствал депресиран в Киев заради прекъсванията на електрозахранването и се е обвинявал, че не иска да общува с приятели. В селото сега се радва, че не трябва да бърза никъде, освен да купи хранителни продукти или да почисти снега от пътя. Възможността да ходи до реката също му е повдигнала настроението.

Семейство Кабачий има исторически домакински инструменти в къщата си в Григоровка, където сега живеят с домашната си котка.

На семейство Кабачий им отне няколко дни да затоплят селската си къща. Те бяха потърсили убежище там по-рано, по време на пандемията от Covid и първите месеци след руската инвазия през 2022 г., но през последната половин година къщата беше почти празна. Прекъсванията на електрозахранването в селото също са чести, така че дома им, който се отоплява с електричество, зависи от бензинов генератор. Устройството е толкова важно, че семейството дори му е дало човешко име: Хаврило или Габриел.

Всеки ден трябва да включват генератора, да проверяват радиаторите и редовно да почистват снега от пътя. Радослава Кабачий работи дистанционно, седейки с лаптопа си в кухнята, докато Роман често пътува с автобус до работата си във военния музей в Киев.

Когато нещо се повреди, съседите са на разположение да помогнат, като например когато радиаторите започнаха да текат поради големите температурни колебания. Радослава казва, че не й липсва нищо, освен доставката на храна.

Едно от големите предимства, добавя тя, е, че проблемите със съня ѝ са изчезнали.