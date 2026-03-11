IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Масово анулират резервации за Гърция заради войната в Иран

Увеличават се обаче туристите, които пренасочват почивките си от Египет и Турция към гръцките острови

11.03.2026 | 11:45 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гръцките хотелиери съобщават за масово анулиране на резервации в резултат на напрежението в Близкия изток. Цените на горивата доведоха и до поскъпване на билетите за морския транспорт, предаде кореспондентът на БНР.

Собствениците на хотели в Гърция съобщават, че губят традиционните си туристи от Израел и САЩ, които анулират резервации поради войната в Близкия изток.

От друга страна се увеличават туристите, които пренасочват почивките си от Египет и Турция към гръцките острови.

Британските туристи изненадаха с огромния си интерес към малкия остров Алонисос, като резервират почивки извън възможностите на местните хотели.

Председателят на Съюза на гръцките хотелиери Циклакидис заяви, че ако войната продължи, до май загубите за гръцкия туризъм ще са огромни.

От туристическия сектор коментират, че покачването на цените на транспорта, както и високите цени на горивата ще принудят туристите да пренасочат почивките си към по-близки дестинации.

Цените на фериботния транспорт са вече с 10% по-скъпи. В същите рамки се увеличиха и билетите на междуградските автобуси.

Високите цени на горивата засегнаха и градския транспорт.

Авиокомпаниите гарантират за броя на полетите през туристическия сезон, но при по-високи цени.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция туризъм резервации Близкият изток войната в Иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem