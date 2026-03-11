IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над половината европейци не са използвали обществен транспорт през 2024 г.

България е близо до средното равнище за Европейския съюз

11.03.2026 | 22:37 ч. 0
Графика: Евростат

Над половината от гражданите на Европейския съюз не са използвали обществен транспорт през 2024 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на официалния ѝ сайт.

Според статистиката 10,7 на сто от европейците са използвали обществен транспорт всеки ден през 2024 г., 11,6 на сто – всяка седмица, 10 на сто – всеки месец, а 17,1 на сто – по-рядко от веднъж месечно.

Същевременно 50,6 на сто от жителите на ЕС изобщо не са използвали обществен транспорт през разглеждания период.

Сред страните членки най-висок е делът на хората, които не са използвали обществен транспорт, в Кипър – 85 на сто. Следват Италия (68 на сто), Португалия (67,8 на сто), Франция (65,1 на сто), Словения (61,6 на сто) и Гърция (61,3 на сто).

В другия край на класацията е Люксембург, където едва 15,7 на сто от гражданите не са използвали обществен транспорт. Следват Естония (26,6 на сто) и Швеция (26,7 на сто).

България е близо до средното равнище за Европейския съюз. Данните показват, че 55,5 на сто от българите не са използвали обществен транспорт през 2024 г.

Същевременно 15,3 на сто от гражданите в страната са използвали обществен транспорт всеки ден, 11,8 на сто – всяка седмица, 7,6 на сто – всеки месец, а 9,8 на сто – по-рядко от веднъж месечно.

При използването на обществен транспорт всяка седмица най-висок дял отчита Люксембург – 23,1 на сто, следван от Латвия (19,2 на сто) и Естония (18,2 на сто).
(БТА)

 

