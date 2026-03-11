IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Радиото на Страшния съд" излъчи днес думата "греховен"

Съобщението беше придружено и от традиционните букви и цифри

11.03.2026 | 18:45 ч. 13
Радиостанция UVB-76, известна още като "Радиостанция на Страшния съд", изпрати ново съобщение, разкрива Telegram канала "UVB-76 Logi", който следи дейността на мистериозната станция.

Радиостанцията е предала в сряда, 11 март, думата "греховен". Съобщението беше придружено и от традиционните букви и цифри.

"Зумерът" е имал включване и вчера, 10 март, с думите "чад", "абстракция" и "бухозуд".

Припомняме, че през юни миналата година Роскомнадзор за първи път коментира работата на мистериозна радиостанция, която излъчва загадъчни съобщения от близо 50 години. Според Роскомнадзор информацията за потребителите на радиочестотния спектър, включително присвоените им честоти или канали, не е публично достъпна.

"Зумерът"  е руска късовълнова станция, която работи от 70-те години на миналия век, като най-вече издава постоянен, зловещ бръмчащ звук, наподобяващ повреден уред. Не е известно кой редовно я слуша.

Експерти обаче предполагат, че станцията е свързана със стратегическото военно командване на Русия, вероятно за изпращане на секретни заповеди, тъй като честотата на тези сигнали обикновено се увеличава по време на кризи, като войната в Украйна.

