Как могат да изгонят Тръмп от Белия дом без импийчмънт?

Писмото на президента Доналд Тръмп до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре относно покупката на Гренландия предизвика негативни реакции от неговите критици, привличайки отново вниманието към 25-ата поправка на Конституцията на САЩ и как президент може да бъде отстранен от длъжност без импийчмънт, пише Newsweek, който разговаря с експерти за тази поправка и вероятността разпоредбата да бъде използвана.

Доналд Тръмп изпрати писмо до Стьоре, в което повтори, че САЩ се нуждаят от "пълен и тотален контрол над Гренландия" и написа, че "вече не се чувства задължен да мисли изключително за мир". Той също така отбеляза, че Норвегия не е присъдила на Тръмп Нобеловата награда за мир, решение, взето от независимия Норвежки Нобелов комитет, а не от норвежкото правителство.

След писмото и отговора на Стьоре някои демократи призоваха за позоваване на 25-ата поправка, която позволява на членовете на кабинета на президента законно да го отстранят от длъжност, ако го сметнат за негоден да ръководи.

Откакто се завърна на поста си преди година, Тръмп засили реториката си относно евентуалното анексиране на Гренландия, автономна територия в Кралство Дания, където се намира американската космическа база в Питуфик. Той твърди, че арктическият остров е от съществено значение за сигурността на САЩ, а Белият дом отказа да изключи използването на военна сила за придобиване на територията.

Съединените щати и Дания са членове на НАТО, защитени от член 5 на алианса, който гласи, че нападение срещу една е нападение срещу всички. Експерти предупреждават, че военно нападение на САЩ срещу друга държава от НАТО би унищожило алианса.

Какво представлява 25-тата поправка?

25-тата поправка на Конституцията на САЩ е ратифицирана през 1967 г. след убийството на президента Джон Ф. Кенеди. Тя е създадена, за да се предвидят медицински спешни случаи и недееспособност, които биха могли да попречат на президента да изпълнява обичайните си задължения.

Поправката има четири раздела. Раздел 1 предвижда, че в случай на смърт, оставка или отстраняване от длъжност на президент, вицепрезидентът става президент. Раздел 2 предвижда, че ако длъжността вицепрезидент се оваканти, президентът назначава заместник, който поема длъжността, след като бъде потвърден с мнозинство от гласовете в двете камари на Конгреса на САЩ. Раздел 3 позволява на президента временно да се откаже от властта, като изпрати писмена декларация до председателя на Камарата на представителите и до председателя pro tempore (на латински "засега" или "временно") на Сената, в която се посочва, че не е в състояние да изпълнява задълженията на длъжността си. След това вицепрезидентът става изпълняващ длъжността президент, докато президентът не изпрати друга писмена декларация, в която се посочва, че е в състояние да възобнови длъжността си. Този раздел се прилага, когато президентът е претърпял медицински процедури. Последният, Раздел 4, позволява на вицепрезидента и мнозинството от кабинета да декларират писмено, че президентът не е в състояние да упражнява правомощията и задълженията на длъжността си, и вицепрезидентът става изпълняващ длъжността президент. Ако президентът оспори тази декларация, Конгресът трябва да реши въпроса. Президентът се отстранява от длъжност само ако две трети от Камарата на представителите и Сенатът гласуват, че той не е в състояние да упражнява длъжността си. Конгресът разполага с 21 дни, за да вземе решение, след като въпросът бъде официално представен пред него.

Как се прилага 25-ата поправка?

"Има както политически, така и правни проблеми с усилията за позоваване на 25-ата поправка", каза професорът по право Марк Грейбър от Университета на Мериленд, Балтимор, в имейл до Newsweek. "Правният въпрос е, че 25-ата поправка е предназначена да се справи с медицински недееспособен президент, например президент, който е в безсъзнание или физически неспособен да изпълнява служебните си задължения. Можем да си представим психично болен президент, чиито убеждения са толкова фантастични, че той вече не може да изпълнява служебните си задължения, но президентът Тръмп не страда от тази форма на психоза."

Грейбър твърди, че платформата и характеристиките на Тръмп са "политически дисквалифициращи за длъжността президент", но отбеляза, че "американският народ не се съгласи през 2024 г.".

Накрая той твърди, че "може с основание да се твърди, че действията на президента Тръмп подлежат на импийчмънт, но това е различна част от Конституцията и страда от същия политически проблем".

Няколко демократи, като представителите Ясамин Ансари и Сидни Камлагер-Даув, както и сенатор Ед Марки, призоваха за прилагане на поправката след посланието на Тръмп до норвежкия премиер. Професор Брайън Калт от Юридическия факултет на Мичиганския държавен университет заяви пред Newsweek, че "ми се струва малко вероятно вицепрезидентът и кабинетът да сметнат посланието на Тръмп до Стьоре за превишаване на допустимото. Много хора смятаха, че Тръмп отдавна е заел тази линия, но не зависи от тях, а от хората от обкръжението на президента."

Той обаче отбеляза, че кабинетът на Тръмп е "по-наясно от широката общественост как функционира един президент.

"Ако смятат, че е стигнал до точката, в която вече не може да функционира, те трябва да "натиснат спирачките", така да се каже", допълва той.

Макар че е малко вероятно 25-ата поправка да бъде приложена, Тръмп може да се изправи пред натиск за импийчмънт по-късно, включително от собствената си партия. Представителят Дон Бейкън, републиканец от Небраска, предупреди миналата седмица, че опитът за превземане на Гренландия със сила може да доведе до процедура по импийчмънт.

"Ако той [Тръмп] изпълни заплахите, мисля, че това ще бъде краят на неговото президентство. И той трябва да знае: изходът от тази безизходица е да осъзнае, че републиканците няма да толерират това и че ще трябва да отстъпи. Той мрази да му казват "не", но в този случай мисля, че републиканците трябва да бъдат твърди".