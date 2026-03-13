Засилиха охраната на наградите "Оскар" заради страх ирански дронове

Организаторите на наградите "Оскар" засилват мерките за сигурност за церемонията в неделя, след като ФБР предупреди за евентуална иранска атака срещу Калифорния.

Червеният килим беше разстлан в сряда преди най-голямата нощ в Холивуд в театър "Долби" в Лос Анджелис.

Събитието винаги се провежда под засилени мерки за сигурност, но тази година организаторите са по-предпазливи заради заплахата, породена от конфликта в Близкия изток.

Пресконференция за наградите "Оскар" се проведе, след като стана ясно, че ФБР е предупредило полицейските управления в Калифорния миналия месец, че Иран може да изстреля дронове от кораб край брега.

Кейти Мълан и Радж Капур, изпълнителните продуценти на наградите "Оскар", заявиха, че церемонията ще е със засилена сигурност.

"Имаме подкрепата на ФБР и полицията на Лос Анджелис. Работим в тясно сътрудничество", каза Капур. "Това шоу трябва да върви като часовник. Но ние искаме всеки, който присъства, който гледа церемонията и дори този, който е фен на шоуто, когато стои извън барикадите, искаме всички да се чувстват сигурни, защитени и добре дошли, така че е наша работа като продуцентски екип да се уверим, че това се отразява."

Предвид престижния характер на Оскарите, мерките за сигурност обикновено се вземат изключително сериозно. Голяма част от Холивуд е затворена за движение, издигнати са барикади и само присъстващите на церемонията са допуснати до мястото на провеждане. Не е ясно каква форма ще приемат допълнителните мерки за сигурност.

В изявление шерифският отдел на окръг Лос Анджелис заяви, че работи на "повишено ниво на готовност и поддържа повишена бдителност".

В предупреждението на ФБР, изпратено до правоохранителните органи и получено от ABC News тази седмица, се казва, че е възможна атака с дрон в Калифорния. Бележката гласи:

"Наскоро получихме информация, че към началото на февруари 2026 г. Иран се е стремял да извърши изненадваща атака с помощта на безпилотни летателни апарати от неидентифициран кораб край бреговете на Съединените щати, по-специално срещу неопределени цели в Калифорния, в случай че САЩ извършат удари срещу Иран. Нямаме допълнителна информация за времето, метода, целта или извършителите на тази предполагаема атака."

Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, обвини ABC News в "предоставяне на невярна информация, за да алармира умишлено американския народ".

"Те написаха това въз основа на един имейл, изпратен до местните правоохранителни органи в Калифорния, относно един-единствен, непроверен сигнал", каза тя.

Гавин Нюсъм, губернаторът на щата, също се опита да разсее страховете от предстояща атака.

"Въпреки че не сме запознати с никакви непосредствени заплахи в този момент, ние оставаме готови за всякаква извънредна ситуация в нашия щат", каза той.

На 98-ите награди "Оскар" ще има оспорвана надпревара в категорията най-добър филм. "Грешници" и "Една битка след друга" са фаворитите.