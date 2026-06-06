Ген. Румен Миланов: Големият въпрос по казуса "Баба Алино" е как се осъществявало финансирането

Големият въпрос по казуса "Баба Алино" е как се осъществявало финансирането на този обект. Това коментира в ефира на "Опорни хора" ген. Румен Миланов - депутат от "Прогресивна България" и бивш шеф на НСО.

"За да се изгради този обект по този начин, в такъв мащаб във времето и пространството - това означава, че има въздействие на вътрешни мощни фактори и на външно влияние. Това означава, че вътрешни суми пари се насочват или идват отвън, говори се, че идвали от Дубай. И въпросът е в проследяването на паричните потоци, което е изключително важно и от гледна точка на финансовата сигурност, което оказва влияние и на националната. Големият въпрос е кой стои зад тези финансови потоци и кой стои зад това огромно мълчание", заяви ген. Миланов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му в момента отговорността се прехвърля чисто политически.

"За мен са изключително по-важни финансовите измерения и хората, които са в сянка на тези финансови измерения, които са диктували целия този процес. Няма тук случайности", подчерта народният представител.

Ген. Миланов коментира и информацията за издадената от ДАНС и по-късно отменена заповед за експулсиране на собственика на имота на Олег Невзоров.

"Прецедент е да се отмени заповед за експулсиране, защото, за да се предприеме първата заповед е имало някакви факти. Как тези факти са се изменили за 10 дни", запита ген. Миланов.