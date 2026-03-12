Прекъсването на интернета в Москва предизвиква опасение за уеб цензура

Московчани се обръщат към уоки-токита и пейджъри на фона на необясними прекъсвания на интернет услугите в столицата, тъй като Кремъл изглежда засилва контрола върху онлайн активността в Русия, съобщва The Guardian.

Потребителите в центъра на Москва, както и в Санкт Петербург, съобщиха за първи път за трудности с достъпа до мобилен интернет преди около седмица. Много от тях казаха, че не са могли да зареждат уебсайтове или приложения, докато някои напълно загубиха услугата, което ги остави неспособни да осъществяват телефонни разговори.

Преди седмица Кремъл заяви, че прекъсванията се въвеждат, за да се "гарантира сигурността“ и ще останат в сила "докато са необходими допълнителни мерки“, без да предоставя допълнителни подробности за причините за ограниченията.

В продължение на месеци потребители в цяла Русия се оплакват от широко разпространени прекъсвания на мобилния интернет, въпреки че прекъсванията са привлекли далеч по-малко внимание от тези, които сега засягат вътрешния център на Москва, политическия и икономически център на страната.

Прекъсванията създават "огромно главоболие“, каза Дмитрий, 31-годишен консултант в Москва. "Имам проблеми с поръчването на такси, изпращането на служебни имейли или дори просто с изпращането на съобщения на семейството си".

Активисти за човешки права заявиха, че прекъсването може да е свързано с тестването от Москва на нова, така наречена система за "бял ​​списък“, при която само ограничен брой одобрени от правителството уебсайтове и основни онлайн услуги ще останат достъпни за руснаците.

Преди това служители в Москва заявиха, че "белият списък“ с налични уебсайтове ще включва "всички ресурси, необходими за живот“, включително пазари, услуги за доставка и онлайн аптеки. Но наблюдатели са на мнение, че системата драстично ще цензурира достъпа на руснаците до по-широката мрежа.

Спиранията на интернет стават все по-чести в Русия след пълномащабното нахлуване в Украйна. През 2025 г. страната се класира на първо място в света по брой прекъсвания на интернет връзката, според оценки на изследователската група Top10VPN.

Руски служители преди това твърдяха, че прекъсванията на интернет връзката са опит за осуетяване на украински атаки с дронове, въпреки че експертите казват, че подобни мерки е малко вероятно да бъдат ефективни.

Последните прекъсвания са засегнали особено силно куриерските услуги, приложенията за таксита и търговията на дребно. Руският бизнес ежедневник "Комерсант“ изчисли, че загубите от спирането на интернет връзката в Москва могат да достигнат около 1 милиард рубли (12,6 милиона долара) на ден.

Прекъсванията достигнаха и до руския парламент, Държавната дума, където в четвъртък депутатите се оплакаха, че мобилните мрежи и Wi-Fi не работят вътре в сградата, което оставя депутатите на практика откъснати от външния свят и без достъп до интернет.

Уоки-токи, пейджъри

Изправени пред прекъсванията, мнозина се обърнаха към по-стари форми на комуникация. Руснаците започнаха да купуват повече уоки-токита и пейджъри, според данни от платформата за електронна търговия Wildberries & Russ, цитирани от руски медии.

Продажбите на уоки-токита са се увеличили с 27%, докато пейджърите, използвани за комуникация с клиенти и персонал, са се увеличили със 73%. Търсенето на хартиени карти на Москва почти се е утроило.

Спирането идва на фона на подновени репресии срещу онлайн пространството на Русия. Властите вече блокираха WhatsApp, Facebook и YouTube, а слуховете, че широко използваното приложение за съобщения Telegram може да се сблъска с ограничения още следващия месец, нарастват.

Руски депутат заяви в четвъртък, че службите за сигурност на страната биха могли да получат възможността да ограничават VPN трафика през следващите шест месеца, което потенциално би прекъснало един от последните начини, по които много руснаци могат да имат достъп до блокирани уебсайтове.

В същото време, властите настояват руснаците да се присъединят към подкрепяно от държавата "супер приложение“, наречено Max, създадено по модела на китайския WeChat, за което се смята, че се контролира от руските служби за сигурност.