Япония засече изстрелване на балистична ракета от Северна Корея

Северна Корея е изстреляла предполагаема балистична ракета в събота, като това е третият тест от началото на месеца, съобщиха военните власти на Япония и Южна Корея.

Японското министерство на отбраната съобщи, че изстрелването е било засечено в 13:30 ч. корейско стандартно време, като по първоначални данни ракетата е достигнала целта си около четири минути по-късно. Бреговата охрана на Япония също потвърди изстрелването, без да предоставя допълнителни подробности.

От Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на Република Корея уточниха, че ракетата е била изстреляна в източна посока, предават NK News.

Пускът идва само дни след като лидерът на КНДР Ким Чен Ун наблюдава две последователни изпитания на крилати ракети през последните две седмици.

Тестът се провежда на фона на мащабните военни учения Freedom Shield, които въоръжените сили на САЩ и Южна Корея извършват на територията на Южна Корея. Пхенян многократно е критикувал тези маневри и твърди, че те застрашават сигурността на страната.

Според първоначалната информация, снарядът вече е паднал, пише NHK World Japan.