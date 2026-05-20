Путин приключи посещението си в Китай и отпътува от Пекин

Руският президент Владимир Путин приключи официалното си посещение в Китай и отпътува тази вечер от Пекин, предаде агенция Синхуа.
Двете страни се договориха за бъдещо удължаване на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия, отбелязва китайската новинарска агенция.
Руската държавна агенция акцентира върху изключително натоварената програмата на посещението.
Днес руският президент прекара 11 часа в различни преговори, срещи и протоколни прояви.
Работната програма започна в 11 ч. сутринта, когато Путин пристигна в Голямата зала на народа в Пекин, и приключи в 22:00 ч. местно време на същото място. Въпреки това през деня президентът на Русия се отби за кратко в предоставената му държавна резиденция.
При пристигането му на летището за руския лидер бе организирана кратка церемония. Както и в самото начало на посещението, на пекинското международното летище „Шоуду" бе строена почетна гвардия, заедно с група китайски ученици и студенти, които махаха за сбогом на руския държавен глава с флагчета при отпътуването му.