Путин приключи посещението си в Китай и отпътува от Пекин

20.05.2026 | 19:52 ч. 0
Руският президент Владимир Путин приключи официалното си посещение в Китай и отпътува тази вечер от Пекин, предаде агенция Синхуа.

Двете страни се договориха за бъдещо удължаване на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия, отбелязва китайската новинарска агенция.

Руската държавна агенция акцентира върху изключително натоварената програмата на посещението.

Днес руският президент прекара 11 часа в различни преговори, срещи и протоколни прояви.

Работната програма започна в 11 ч. сутринта, когато Путин пристигна в Голямата зала на народа в Пекин, и приключи в 22:00 ч. местно време на същото място. Въпреки това през деня президентът на Русия се отби за кратко в предоставената му държавна резиденция.

При пристигането му на летището за руския лидер бе организирана кратка церемония. Както и в самото начало на посещението, на пекинското международното летище „Шоуду“ бе строена почетна гвардия, заедно с група китайски ученици и студенти, които махаха за сбогом на руския държавен глава с флагчета при отпътуването му.

