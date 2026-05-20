Ангелът, който приличаше на Мелони, сега е с лицето на... дъщерята на Берлускони

Ангел, нарисуван в римска църква, за да прилича на Джорджия Мелони, който беше преработен след оплаквания от Ватикана, сега прилича на дъщерята на Силвио Берлускони, твърдят критици.

Спорът започна през януари, когато посетители на базиликата "Сан Лоренцо ин Лучина" от IV век забелязаха, че ангел на стената на параклис, реставриран от Бруно Валентинети, свещеник, прилича на Мелони.

Докато ангелът попадна в заглавията на медиите, Валентинети първоначално отрече, че е изобразил италианския премиер. Когато обаче Ватикана се намеси, настоявайки лицето да бъде променено, той призна вината си и промени изображението.

През уикенда Фабрицио Федеричи, историк на изкуството, публикува снимка на новото лице, което Валентинети е нарисувал. Онлайн коментатори предположиха, че този път той е изобразил Марина Берлускони, дъщерята на покойния Силвио Берлускони и поддръжник на "Напред, Италия", политическата партия, основана от баща ѝ, която сега е част от управляващата коалиция на Мелони.

Други последователи на Федеричи пък бяха на мнение, че ангелът прилича на Алесандра Мусолини, внучката на Бенито Мусолини, Даниела Дзуколи, третата съпруга на телевизионния водещ Майк Бонджорно или дори на поп звездата Елоди.

Даниеле Микелети, свещеникът на църквата, каза пред The ​​Times, че новото лице е нарисувано без да се мисли за кой знае коя фигура - ​​и със сигурност не е вдъхновено от поп звезда, известна с това, че се появява в разголени тоалети.

"Всички тези предложения ме разсмиваха, а Елоди не изглежда да е ангел", каза той пред Times, визирайки изпълнителката, известна с разголените си сценични тоалети. "Всички си мислят, че прилича на жена, но защо да не може да е мъж?"

Спорният ангел

Ангелът, който е нарисуван за първи път през 2000 г. от Валентинети и реставриран от него през 2025 г. след щети, нанесени от теч, се носи над бюст на Умберто II, последния крал на Италия.

Спорът за реставрацията привлече италианския министър на културата и опозиционни политици, които твърдяха, че поставянето на лицето на Мелони в църква е началото на култ към личността.

Микелети каза, че е искал Валентинети да нарисува лицето такова, каквото е било преди реставрацията, но не е могъл да намери оригиналния дизайн в архива на църквата.

"Имаше изображения в интернет, но може ли да се вярва на интернет? В интернет има и снимки на президента Тръмп като Исус", каза той.

След възражението на Ватикана срещу първото прерисуване, свещеникът инструктира Валентинети да направи лицето анонимно.

"Може би трябва да проведем конкурс, в който хората да бъдат питани на кого прилича ангелът сега", предложи той.

Относно защо Валентинети е нарисувал ангела, за да прилича на Мелони, Микелети каза:

"Той така и не ни обясни, но не е точно комунист."

По това време Мелони публикува снимка на лицето на ангела в Instagram с надпис:

"Не, определено не приличам на ангел", заедно със смеещо се емоджи.

Свещеникът се надява нещата сега да се върнат към нормалното.

"Проблемът е", каза той, "че сега имаме телевизионни екипи в църквата, които снимат новото лице."