Цензура в САЩ: Заплашват с отнемане на лиценз заради репортажи за Иран

Председателят на американската Федерална комисия по комуникациите Брендън Кар предупреди американските телевизионни оператори, че могат да загубят лицензите си, ако не действат “в обществен интерес“ на фона на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп към медийното отразяване на войната в Иран, предаде Франс прес.

В публикация в социалната мрежа Х Кар заяви, че телевизионните канали, които разпространяват “фалшиви новини и изкривяване на фактите“, имат възможност да “коригират курса си“ преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.

Изявлението му идва след публикация на Тръмп, в която президентът критикува “умишлено подвеждащо заглавие“ на медии относно инцидент с пет самолета-цистерни, поразени при ирански атаки в Саудитска Арабия.

Broadcasters that are running hoaxes and news distortions - also known as the fake news - have a chance now to correct course before their license renewals come up. The law is clear. Broadcasters must operate in the public interest, and they will lose their licenses if they… https://t.co/7bBgnsbalw — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) March 14, 2026

Предупреждението на Кар беше остро критикувано от организации за защита на свободата на словото. Фондацията FIRE заяви, че подобни изказвания са “скандални“. “Когато правителството принуждава медиите под заплаха от санкции да се превърнат в рупор на държавата, нещо е сериозно сбъркано“, посочиха от организацията.

От началото на военния конфликт в Иран на 28 февруари президентът Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет многократно определят критични медийни публикации като “фалшиви новини“.

В петък както Пентагонът, така и Белият дом критикуваха репортаж на CNN, според който американската администрация е подценила риска от блокиране на петролните доставки през Ормузкия проток при планирането на въздушните удари срещу Иран.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит отхвърли публикацията, като заяви, че тя е “100% фалшива новина“. По думите ѝ Пентагонът се подготвя от десетилетия за евентуален опит на Иран да блокира стратегическия морски коридор.

Тръмп нееднократно е влизал в конфликт с традиционните медии. Президентът често обвинява издания като The New York Times и телевизионния канал CNN, че разпространяват “фалшиви новини“. / БТА