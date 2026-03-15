Цензура в САЩ: Заплашват с отнемане на лиценз заради репортажи за Иран

Тръмп също разкритикува медиите заради подвеждащи заглавия

15.03.2026 | 09:30 ч.
Председателят на американската Федерална комисия по комуникациите Брендън Кар предупреди американските телевизионни оператори, че могат да загубят лицензите си, ако не действат “в обществен интерес“ на фона на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп към медийното отразяване на войната в Иран, предаде Франс прес.

В публикация в социалната мрежа Х Кар заяви, че телевизионните канали, които разпространяват “фалшиви новини и изкривяване на фактите“, имат възможност да “коригират курса си“ преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.

Изявлението му идва след публикация на Тръмп, в която президентът критикува “умишлено подвеждащо заглавие“ на медии относно инцидент с пет самолета-цистерни, поразени при ирански атаки в Саудитска Арабия.

Предупреждението на Кар беше остро критикувано от организации за защита на свободата на словото. Фондацията FIRE заяви, че подобни изказвания са “скандални“. “Когато правителството принуждава медиите под заплаха от санкции да се превърнат в рупор на държавата, нещо е сериозно сбъркано“, посочиха от организацията.

От началото на военния конфликт в Иран на 28 февруари президентът Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет многократно определят критични медийни публикации като “фалшиви новини“.

В петък както Пентагонът, така и Белият дом критикуваха репортаж на CNN, според който американската администрация е подценила риска от блокиране на петролните доставки през Ормузкия проток при планирането на въздушните удари срещу Иран.

Свързани статии

Говорителката на Белия дом Карълайн  Левит отхвърли публикацията, като заяви, че тя е “100% фалшива новина“. По думите ѝ Пентагонът се подготвя от десетилетия за евентуален опит на Иран да блокира стратегическия морски коридор.

Тръмп нееднократно е влизал в конфликт с традиционните медии. Президентът често обвинява издания като The New York Times и телевизионния канал CNN, че разпространяват “фалшиви новини“. / БТА

