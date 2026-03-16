Войната в Иран катапултира Азия на фронтовата линия на глобалната енергийна криза

От метални пещи в Западна Индия до оризови полета в Югоизточна Азия, милиарди хора се справят с прекъсвания на газа, изготвят „кризисни менюта“ и се подготвят за нормиране на горивото на бензиностанциите. Докато войната в Персийския залив навлиза в третата си седмица, Азия е в плен на енергийна криза - регионална криза, която бързо се превръща в глобална, тъй като смущенията се разширяват и цените се покачват рязко.

В Коимбаторе, град в южния индийски щат Тамил Наду, това трябваше да бъде уикенд на празненства. 15 март е благоприятна дата в индуисткия календар и местата за сватби в града бяха резервирани месеци предварително за дългоочакваните партита в неделя. Вместо това, персоналът на веригата ресторанти Sree Annapoorna, която притежава 15 банкетни зали в целия град, прекара миналата седмица в обаждания на семейства, за да ги предупреди, че доставките на газ са ограничени и менютата ще трябва да бъдат намалени.

Проблемът се простира далеч отвъд ресторантите в Индия. Конфликтът с Иран на практика спря търговията през Ормузкия проток, жизненоважен морски воден път, през който – в нормални времена – преминава една пета от световното производство на петрол, заедно с множество други стоки – от торове до алуминий и хелий за производство на чипове. Aluminium Bahrain BSC обяви в неделя поетапно спиране на производството в най-голямата топилна фабрика в света, задълбочавайки смущенията в индустрията, която доведе до рязко покачване на цените.

Въздействието, което сега се разпростира по целия свят, засега е най-остро в Азия. Тясната точка в Ормузкия проток е ключов транзитен маршрут за танкери, превозващи втечнен петролен газ, използван в кухни и някои промишлени процеси, до азиатските пазари. Индия приема 90% от вноса си на втечнен нефтен газ от Близкия изток – алтернативите от САЩ биха отнели поне 40 дни, за да пристигнат, и биха стрували много повече.

„Имаше някои много разгневени клиенти“, казва Джеган Дамодарасами, главен изпълнителен директор на Sree Annapoorna. „Те казват: „Вие се ангажирахте, можехте да планирате“. Но пропан-бутанът (LPG) не е под наш контрол.“ Около 80% от ресторантите в страната използват газ, според Националната ресторантьорска асоциация на Индия, и повечето имат място за съхранение само за достатъчно бутилки, за да стигнат за няколко дни.

Международната агенция по енергетика смята, че войната „създава най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния петролен пазар“. Миналата седмица членовете ѝ се съгласиха да освободят 400 милиона барела от аварийните резерви, за да противодействат на покачващите се цени, но въпреки това суровият петрол Brent все пак завърши седмицата над 100 долара за барел.

Търговските бутилки с LPG в Индия сега се продават на черния пазар за два или три пъти обичайната им цена от около 1900 рупии (20 долара) в Ню Делхи.

Някои тайландски фермери съобщават за недостиг на дизел и ограничения, наложени на клиентите на бензиностанциите. Междувременно Европейският съюз е постоянно в недостиг на авиационно гориво, като около половината от вноса му обикновено преминава през Ормузкия проток. В четвъртък цената на реактивното гориво скочи до рекордно високо ниво, над 1640 долара за метричен тон или 208 долара за барел. Авиокомпаниите ще следят предлагането. По-високите цени на самолетните билети вече са налице.

Този глобален инфлационен тласък идва точно когато световната икономика се възстановяваше от години на криза, породена от пандемията от Covid-19, руската инвазия в Украйна, най-тежката инфлационна епидемия от 40 години насам и след това най-голямото увеличение на американските мита от десетилетия. Ако цените на петрола останат около сегашните нива в продължение на два месеца, растежът ще бъде опетнен, но светът може да избегне рецесия, според Oxford Economics.

По-малко оптимистичен сценарий, който определя цената на петрола на 140 долара за два месеца – не е невъобразимо, ако Ормузкият проток остане затворен и прекъсванията на инфраструктурата продължат – би довел до по-тежки условия на финансовите пазари и достатъчно смущения, за да тласнат части от света към рецесия, заяви изследователската група в бележка от 13 март. Скокът не е само в цените на петрола, но и в кошницата от стоки. Очаква се вторият кръг на въздействие да повиши разходите по всички показатели и да навреди на потребителското и бизнес търсенето, което ще даде началото на период на стагфлация, който би усложнил перспективите за централните банки, които бяха...

И Федералният резерв, и Европейската централна банка (ЕЦБ) се срещат тази седмица. Търговците вече са спрели да отчитат напълно дори намалението на лихвения процент с една четвърт пункт от централната банка на САЩ тази година. В същото време правителствата имат малко място за маневриране, след като заемите достигнаха рекордните 348 трилиона долара миналата година, според Института за международни финанси.

Дори страни със значително производство на петрол, които са по-изолирани от енергийни шокове, като САЩ, усещат въздействието на покачващите се цени на горивата. Към събота средните цени на дребно на бензина са се повишили с повече от 70 цента за галон от началото на войната - до най-високите нива от повече от две години. Това е политически проблем за администрацията на Тръмп, която избра да започне войната и е изправена пред междинни избори през ноември. Цените на дизеловите бензиностанции са се повишили с 1,21 долара за галон. Големите купувачи, като транспортните компании, които са от решаващо значение за превоза на стоки в страната, също са обект на историческата нестабилност на пазарите, ако плащат на едро.

За малко повече от две седмици войната преобърна търговията с енергия. Ударите на САЩ и Израел срещу Иран предизвикаха ответни мерки в целия регион, като Техеран беше насочен към жизненоважна инфраструктура, корабоплаване и принуди ефективното затваряне на Ормузкия проток. За потребителите това означава двоен удар – регионът на Персийския залив е основен доставчик на петрол за рафинерии по целия свят, особено в Азия, но също така разполага със собствена огромна преработвателна индустрия, осигуряваща пропан-бутан, бензин, дизел, авиационно и корабно гориво, както и нафта – жизненоважна суровина, използвана за производството на пластмаси и смоли.

Конфликтът показва малки признаци на край, въпреки дипломатическите шумове около мирните преговори.

След като Вашингтон обяви атаки през уикенда срещу военни цели на главния ирански център за износ на петрол, остров Харг, Техеран предупреди, че всякакви щети върху петролната му инфраструктура ще бъдат посрещнати с ответни удари срещу свързани със САЩ енергийни съоръжения в региона. Но дори и военните действия да прекратят незабавно, затварянето на петролни находища, атаките срещу експортни терминали и най-съвременните мегарафинерии от Бахрейн до Саудитска Арабия предполагат бавно, болезнено и скъпо възстановяване.

„По-високите цени на горивата са склонни да се отразят на цялата икономика. Превозването на стоки, управлението на фабрики и управлението на самолети струва повече и това обикновено се проявява като по-високи цени на стоки от ежедневието“, казва Харис Хуршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital LP, в Чикаго. „Европа като цяло е по-изложена, защото внася повече енергия, но дори в САЩ устойчивата нестабилност на петрола е склонна да се отрази на пазарите.“

Потребителите в Индия предлагат на останалия свят поглед към потенциално неудобно бъдеще. Докато освобождаването на САЩ от вноса на руски петрол помогна на доставките на суров петрол, има недостиг на втечнен природен газ и особено на пропан-бутан, където правителството в Ню Делхи е дало приоритет на домакинствата на цена, по-ниска от тази на индустриалните потребители. И не само на кетъринг компаниите, но и на производителите на стъкло и керамика, или на автомобилните производители, които не могат лесно да намерят алтернативи. Откакто започна най-острия недостиг, Индия е осигурила поне два товара, които са преминали през Ормуз, но малките доставки са само част от това, което страната консумира.

В индустриалния център Вадодара, в Гуджарат, производител на поцинковани телекомуникационни кули и други конструкции бърза да намери заместители, след като доставчикът му заяви, че бутилките, използвани за захранване на пещите му, може да не пристигнат.

Дори за икономики като Бразилия, която произвежда собствен петрол, инфлационният натиск вече е принудил правителството да намали федералните данъци върху вноса и продажбата на горива. Бразилия внася 30% от дизела си и 13% от бензина си, а повечето стоки в страната се превозват по шосе – което означава, че по-високите разходи за суров петрол бързо се усещат в цените на транспорта и храните. Това потенциално е лоша новина за президента Луис Инасио Лула да Силва, който е изправен пред избори през октомври.

Африка съдържа половината от членовете на Организацията на страните износителки на петрол, но е податлива на недостиг на гориво поради липса на достатъчен рафиниращ капацитет за преработка на петрола с нарастващото търсене. Тъй като източните и южните региони на континента внасят около три четвърти от горивото, което консумират, от доставчици от Близкия изток, държавите, включително Кения, са оставени да следят доставките.

Индонезия, най-голямата икономика в Югоизточна Азия, някога е била член на ОПЕК, но днес внася както суров петрол, така и горива. По-високите пазарни цени означават увеличени субсидии и фискално напрежение, в момент, когато валутата ѝ вече се търгува близо до рекордно ниско ниво спрямо щатския долар, което повишава риска от инфлация.

Това се случва точно когато страната се готви за ежегодния фестивал Ейд ​​ал-Фитр, известен на местно ниво като Либаран, за да отбележи края на Рамадан. Това е период, в който се очаква над 100 милиона души да се върнат в семейните си домове в най-голямата временна миграция извън поклонението по случай лунната Нова година в Китай, което гарантира скок в потреблението на гориво.

Друг проблем ще бъде чрез доставките на нафта, въглеводород, използван като суровина за производството на пластмасови изделия, опаковки и полиестер. Дори Китай - страна, която иначе е добре изолирана благодарение на годините на укрепване на енергийната си сигурност с разнообразни доставчици и големи резерви - изпитва по-високи цени и смущения нагоре и надолу по веригата за доставки. Цените на химически влакна като полиестер и акрил са се повишили с повече от 10% за малко повече от седмица, според множество производители на облекло, интервюирани от Bloomberg.