Стармър отговори: Няма да бъдем въвлечени в по-широка война

Британският премиер Киър Стармър настоя, че Обединеното кралство няма да бъде въвлечено в “по-широка война“ в Близкия изток, отхвърляйки призива на Доналд Тръмп за военни кораби в Ормузкия проток.

На пресконференция на Даунинг стрийт премиерът настоя, че иска да види "край на тази война възможно най-бързо“.Стармър предупреди, че ситуацията ще става само "по-опасна и по-лоша за разходите за живот у дома“, колкото по-дълго продължава, настоявайки за "договорено споразумение“ с Иран.

Стармът все пак е готов да бъде част от "жизнеспособен колективен план“ за пролива, но каза, че не са взети решения и предположи, че Обединеното кралство обмисля само разполагането на противоминни дронове.

"Това не е лесно и не е праволинейно“, каза британският премиер.

Коментарите дойдоха, след като американският президент Тръмп отправи пореден удар към премиера заради нежеланието му да се присъедини към атаките срещу Иран.

Стармър проведе напрегнат разговор с президента снощи, в който се смята, че е сигнализирал, че Великобритания няма да разполага военни кораби в пролива. Франция, Канада, Германия и Австралия също отхвърлиха тази възможност.

Около една пета от световните доставки на петрол преминават през канала, но той е ефективно затворен от Иран - което води до рязко покачване на цените и поражда опасения от световна рецесия.

Тръмп повиши залога за една нощ, като свърза отговора на искането си за кораби в пролива с бъдещето на НАТО и подкрепата за Украйна.

Министрите отхвърлиха забележките като "риторика“ тази сутрин.

"Работим с всички наши съюзници, включително с европейските ни партньори, за да изготвим жизнеспособен колективен план, който може да възстанови свободата на корабоплаване в региона възможно най-бързо и да облекчи икономическите последици", каза Стармър по време на брифинга.