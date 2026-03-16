Тръмп: Рубио ще обяви страните в коалицията за отваряне на Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че държавният секретар Марко Рубио ще обяви имената на страните, които ще участват в потенциална коалиция за отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Тръмп каза още, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон и смята, че „той ще помогне“.

Американският президент също така повтори призива си към американските съюзници да помогнат за отварянето на Ормузкия проток и разкритикува страните, които според него не са проявили ентусиазъм да окажат помощ.

Тръмп оправи призива към американските съюзници да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, след като в отговор на американско-израелските атаки Иран на практика блокира протока, през който преминават една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, посочва Ройтерс.

„Някои са много ентусиазирани и някои не са. Някои са страни, на които сме помагали в продължение на много, много години. Защитавали сме ги от ужасни външни източници, а те не бяха особено ентусиазирани. А нивото на ентусиазъм е от значение за мен“, заяви Тръмп по време на събитие в Белия дом. Той добави, че някои страни са казали, че са готови да помогнат, но не каза кои са те.

Няколко американски съюзници днес казаха, че нямат непосредствени планове да изпращат кораби за отваряне на Ормузкия проток.

Тръмп каза още, че смята, че Иран иска да сключи сделка за край на войната, но не е ясно кой говори от името на Техеран. „Не познаваме техните лидери“, заяви той.

Тръмп заяви на пресконференция, че днес са ударени три обекта за производство на ракети и дронове в Иран, предаде Ройтерс.

Той посочи, че войната продължава с пълна сила и уточни, че от началото ѝ са поразени над 7000 цели, повечето от които индустриални и военни.

В Ормузкия проток са унищожени 30 минни заградителя, добави Тръмп, но призна, че не е сигурен дали те не са пуснали мини в морето