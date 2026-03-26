Защо САЩ няма добри възможности в Иран?

Три седмици след началото на съвместната война между САЩ и Израел срещу Иран, очертават се очертанията на познат и опасен модел. Настоящият конфликт засега може да е значително по-различен от американските войни в Афганистан, Ирак или Виетнам – той все още не е привлякъл голям брой американски сухопътни сили. Но войната в Иран споделя по-дълбока стратегическа реалност с тези предшественици. Вашингтон отново се бори с по-слаба регионална сила, без да има ясни цели, определена теория за победата и жизнеспособна стратегия за излизане.

Резултатът е различен вид тресавище, но въпреки това тресавище. Американските сили могат да затънат във въздушни и морски операции, които се проточват с месеци или години, да налагат нарастващи разходи на световната икономика, да дестабилизират Близкия изток в по-широк смисъл и да нанесат нарастващи жертви на цивилното население в Иран, Израел, Ливан и други страни. Както в минали конфликти, асиметрията в основата на войната е в полза на по-слабата страна. За да спечелят Съединените щати, те трябва да постигнат обширни и двусмислени цели – смяна на режима или Иран, толкова слаб, че да не може да дестабилизира региона или да наруши световните петролни пазари. За Иран победата може просто да означава оцеляване и способността да налага разходи на световната икономика чрез периодични атаки, които драстично ограничават преминаването през Ормузкия проток или увреждат деликатната и жизненоважна петролна инфраструктура в държавите от Персийския залив.

Става все по-ясно, че настоящата американско-израелска кампания от ракетни удари и удари с дронове няма да свали закоравелия режим. Нито пък ще унищожи напълно конвенционалните капацитети на Иран, така че Техеран да не може да пречи на преминаването през Ормузкия проток или да заплашва съоръжения, жизненоважни за световната търговия с енергия. Съединените щати може би сега ще почувстват желание за ескалация, потенциално използвайки сухопътни сили за завземане на ирански съоръжения и територия или подкрепяйки сепаратистки сили в цялата страна. Но рисковете от тези форми на ескалация далеч надвишават евентуалните им ползи. В този момент, с нестабилната световна икономика и конвулсиите в Близкия изток, най-добрият залог за Вашингтон е да не се ангажира допълнително с война, в която е влязъл безразсъдно, а да намери изход.

От самото начало американските военни усилия се определят от стратегическа непоследователност. Когато президентът Доналд Тръмп започна военни операции, той го направи, без да подготви американската общественост или да формулира ясен набор от постижими цели. Първоначалните му забележки, произнесени посред нощ, призоваха иранския народ да се въстане и да свали правителството си, като по този начин ефективно поставиха смяната на режима като критерий за успех. Това беше изключително висок - и вероятно недостижим - стандарт. Той също така даде на иранското ръководство прост път към победата: да издържи, пише Foreign Affairs.

Ранните развития показват, че действията на Съединените щати и Израел всъщност са консолидирали твърдолинейния контрол. Ако Вашингтон и Йерусалим са очаквали смъртта на висши ирански лидери да доведе до колапс на Ислямската република, те са се оказали грешни. Без съмнение убийството на върховния лидер Али Хаменей и други висши служители е довело до нарастващи предизвикателства за режима, но има малко индикации, че силите за сигурност започват да се отдръпват или да се обръщат срещу своите командири. Военните усилия на Иран все още са последователни и демонстрират ясни структури на командване и контрол. Режимът е развил мрежа от институции, които продължават да функционират въпреки нападенията срещу неговите лидери. Той има децентрализирана власт за започване на атаки, което позволява на иранските военни да продължат военните усилия, дори когато командирите и лидерите биват ликвидирани.

Всъщност, убийството на Хаменей може би е затруднило, а не е улеснило, разхлабването на хватката на режима върху страната. Преди войната много анализатори смятаха, че евентуалната смърт на Хаменей (той беше болнав и на 86 години) би могла да отвори пространство за вътрешно пренастройване. Това може да не е довело до демократична трансформация, но би могло да доведе до промяна към по-прагматично лидерство, което да преосмисли регионалната позиция и ядрените амбиции на Иран с по-голямата цел за подобряване на икономическото положение на страната, както и на шансовете на Ислямската република за дългосрочно оцеляване.

Тази възможност вече почти сигурно е изключена. Чрез принуждаването на смяна на ръководството при условия на изключителен натиск, войната даде сили на най-твърдолинейните елементи в Иран. Синът на Хаменей, Моджтаба, сега е върховен лидер. Той е твърдолинейн с тесни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция. И е загубил голяма част от семейството си поради израелски удари. Назначаването му за върховен лидер не е стъпка към промяна или смекчаване на режима, а гаранция за затвърждаване.

За Вашингтон и неговите партньори успехът изисква осигуряване на свободен поток от енергия, защита на критична инфраструктура (особено тази, свързана с петрола в Персийския залив) и поддържане на регионална стабилност. За Техеран може да е достатъчно периодично да атакува случаен танкер в Ормузкия проток и да спре транспорта през тесния проход, да атакува енергийни съоръжения в Персийския залив или да извършва случайни ракетни или дронови атаки, които проникват през отбраната на държавите от Персийския залив. Дори 90 процента от иранските атаки да бъдат прихванати, останалите десет процента могат да имат огромни икономически и психологически последици. Един-единствен успешен удар по танкер, петролно съоръжение или търговски център разтърсва световните пазари и променя възприятията за риск.

Това не е война, която Иран трябва да спечели решително. Той просто трябва да демонстрира, че по-ограничената цел на САЩ за подобряване на регионалната сигурност – такава, която е далеч от смяната на режима – се проваля. Досега Иран е успявал да поддържа постоянни ракетни и дронови атаки в продължение на три седмици. Дори и да му свършат ракетите и пусковите установки с голям обсег, има малко индикации, че Съединените щати и Израел са способни да деградират иранските дронове, ракетите с малък обсег и мини до степен, в която той не може да сее хаос в непосредствена близост до него и в целия Персийски залив. Последиците от 12-дневната война миналия юни са поучителни. След като удариха ирански цели, Израел и Съединените щати обявиха, че възможностите на Иран са драстично намалени. Но скоро откриха, че Иран се превъоръжава с много по-бързи темпове, отколкото са си представяли, че е възможно.

Изправени пред тази динамика, Съединените щати може да се изкушат да ескалират, за да отложат по-драстично ядрената си програма, да принудят Иран да прекрати атаките си срещу съседите си или да се опитат открито да свалят режима. В минали конфликти, като тези в Ирак и Виетнам, Съединените щати често се справяха с влошаващата се ситуация, като влагаха повече ресурси в борбата, опитвайки се да изтръгнат победата от челюстите на поражението. В този случай, както и в повечето, наличните опции са непривлекателни.

Като завладее високообогатения уран на Иран, Тръмп би могъл да се опита да си осигури път за обявяване на победа,

като нанесе директен удар по ядрената програма на Иран и способността на Иран бързо да изгради ядрено оръжие. Американските сили биха могли директно да завземат частта от иранските запаси от високообогатен уран, които в момента се съхраняват в тунели в Исфахан. Това поне би позволило на Съединените щати да претендират за ясно стратегическо постижение: лишаване на Иран от основни ядрени компоненти и нанасяне на сериозен удар по ядрената програма, която отдавна е централен фокус на политиката на САЩ, ако не и фокусът на тази война.

Но това далеч не би била проста операция. Според публични съобщения, уранът се съхранява в газова форма в контейнери, които са трудни за транспортиране и трябва да се преместват деликатно, предвид естеството на материала. Освен това не е ясно колко достъпни са тунелите, след като предишни удари през юни миналата година блокираха входовете. Това няма да е бърза операция, подобна на акцията, при която беше убит Осама бин Ладен през 2011 г., или отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро през януари. Вероятно ще е необходимо американските сили на място да останат часове или дори дни.

Това би се случило и на стотици мили навътре в Иран, в вероятно едно от най-силно защитените съоръжения в страната. Всяко действие на САЩ почти сигурно няма да се радва на елемент на изненада, тъй като Иран много вероятно очаква подобна операция. Иранските сили биха се стигнали до района, принуждавайки Съединените щати да установят и държат сухопътен периметър дълбоко във враждебна територия, заобиколена от стотици хиляди ирански войници. Не е ясно дали подобна операция е осъществима, камо ли разумна.

Друг начин за пречупване на съпротивата на режима би могъл да бъде атаката срещу икономическия жизненоважен център на Иран. Съединените щати биха могли да завземат остров Харг в Персийския залив, през който преминава приблизително 90% от иранския петролен износ. Американските и израелските сили вече са извършили удари срещу военни отбранителни съоръжения на острова, а Тръмп и редица негови съюзници публично обмислят възможността за превземане на Харг. За разлика от операция във вътрешността на страната, атака срещу Харг може да се извърши чрез десант или въздушно нападение, а тъй като островът не е дълбоко в Иран, е по-трудно за Техеран да го защитава и по-лесно за американските сили да го удържат.

Но недостатъците на опита за превземане на острова са значителни. Първо, това би изисквало мащабна военна сухопътна операция, за да се превземе добре укрепена територия с размерите на една трета от Манхатън. Въпреки че е напълно осъществима, операцията със сигурност би застрашила американските сили, които биха могли да понесат значителни жертви. Второ, боевете на Харг биха могли значително да навредят на петролната инфраструктура на Иран, което би довело до още по-високи световни цени – резултат, който Съединените щати се опитват да избегнат.

По-важното е, че не е ясно какво би се постигнало стратегически с превземането на острова. Теорията, залегнала в основата на подобен ход, е, че икономическият натиск би принудил Иран да промени поведението си или да приеме условията на САЩ. Но режимът е показал готовност да поеме тежки икономически загуби, както демонстрира години наред, след като беше обект на американски санкции. Много по-вероятно е Иран да отговори с ескалация на атаките срещу регионалната енергийна инфраструктура.

За Съединените щати рисковете от ескалация далеч надвишават възможните ползи.

Събитията от последните седмици предлагат предварителен преглед на тази динамика. След израелските удари по иранското газово находище „Южен Парс“, Иран отвърна на ударите, като атакува инфраструктурата за втечнен природен газ на Катар, като по този начин унищожи 17% от производствения му капацитет за период от три до пет години. Атака срещу Харг може да предизвика още по-агресивен ирански отговор от този вид.

Иран също демонстрира остро осъзнаване на чувствителността на САЩ към цените на петрола. Действията на самата администрация на Тръмп, които дори включват облекчаване на санкциите върху иранския петрол, за да се успокоят световните пазари, сигнализират колко е разтревожен Тръмп от покачването на цените на петрола, предизвикано от войната. Иран има ясен стимул да продължи да атакува енергийните пазари.

Друг вариант на операцията Харг, но проведен без сухопътни сили, би могъл да изглежда много подобно на това, което Тръмп заплаши на 22 март: да атакува иранските електроцентрали с надеждата да предизвика промяна в поведението на Техеран. Освен че ще нарани ненужно цивилни и потенциално ще наруши законите на войната, подобно действие няма да постигне това, на което Вашингтон се надява; вместо да се съгласи с исканията на Тръмп, Иран по-вероятно ще отговори, като атакува подобни съоръжения в държавите от Персийския залив.

Ако опитите за решително елиминиране на иранската ядрена програма и осакатяване на производството на петрол не са жизнеспособни стратегии, американските власти биха могли да обмислят друг вариант за ескалация: засилване на усилията за дестабилизиране на режима отвътре чрез въоръжаване и подкрепа на вътрешни опозиционни групи. Тези групи биха могли да включват кюрдските сили в северозападен Иран, белуджийските групи на пакистанската граница и други дисидентски фракции. Съединените щати биха могли също да се опитат да използват разделенията в самия режим, може би като намерят недоволен генерал от Корпуса на гвардейците на ислямската революция, с когото да работят.

Но този подход носи риска да доведе не до смяна на режима, а до фрагментация и гражданска война. Вероятният резултат не е чист преход, а продължителен многостранен конфликт, подобен на хаоса, който се разрази в Сирия и Либия.

Други външни играчи почти сигурно биха се намесили в разкъсвания от война Иран. Турция няма да остане настрана, ако иранските кюрдски групировки наберат сила. Пакистан би се опасявал от войнствеността на белуджите. Държавите от Персийския залив биха подкрепили предпочитаните от тях играчи. Резултатът би могъл да бъде наводнение с оръжия и финансиране в Иран, създавайки хаотична и силно нестабилна среда.

Израел може би ще се радва да види един раздробен и разтърсен Иран. Но за Съединените щати подобен резултат би бил кошмар. Иран се намира в центъра на регион, който включва Афганистан, Ирак и Пакистан. Голям вътрешен колапс би могъл да създаде пространство за терористични групи, да наруши регионалната търговия и да генерира нестабилност, която да се разпространи през границите.

Три седмици след началото на войната, Съединените щати са изправени пред труден избор: да продължат ескалацията в преследване на неясно дефинирани цели или да се пренастроят и да потърсят изход. Най-разумният курс е вторият. Тръмп трябва да декларира, че американските военни са постигнали в значителна степен по-ограничения набор от военни цели – влошаване на възможностите на Иран – и да сигнализира за готовност да спре по-нататъшната ескалация. Той трябва да съчетае това послание с уверения и публични изявления, че Съединените щати ще обуздаят Израел и ще подкрепят бъдещи атаки срещу Иран само ако Техеран възобнови ядрената си програма или нанесе удари по регионални партньори.

Иран може първоначално да отхвърли подобно предложение. Но с течение на времето позицията на САЩ, ориентирана към деескалация, би могла да прехвърли международния натиск върху Техеран. Ключови глобални играчи, включително Китай, Европа и държавите от Персийския залив, всички от които имат силни интереси от стабилизирането на енергийните пазари, биха имали стимули да настояват за прекратяване на конфликта; те биха оказали по-голям натиск върху Иран също да деескалира.

Разбира се, нищо от това не би представлявало ясна победа. Съединените щати биха останали въвлечени в региона, управлявайки отслабен, но по-агресивен Иран. Отношенията с партньорите от Персийския залив, обтегнати от икономическите и сигурностните последици от война, която не са искали, може никога да не бъдат същите. А ресурсите, пренасочени към Близкия изток за сдържане на Иран след войната, както и ресурсите, изразходвани по време на войната, биха поставили американските военни в по-широк спектър от позиции, особено в Индо-Тихоокеанския регион.

Но алтернативата – удвояване на усилията в търсене на решителен резултат – рискува да доведе до далеч по-лош резултат. Американската история предлага многократни примери за войни, в които се влизаше с увереност и от които се излизаше с трудност. Във Виетнам, Ирак и Афганистан американските лидери ескалираха с надеждата да постигнат успех, само за да задълбочат стратегическото си положение. Страхът от провал и заблудата за невъзстановимите разходи тласнаха Съединените щати още по-дълбоко в блатото.

Настоящият конфликт представлява подобно изкушение. Но той също така предлага възможност за разчупване на модела. Войната в Иран беше избор – направен без ясен план за това какво ще последва. Последиците от това решение вече стават очевидни. Предстоящата задача не е да се спаси една неуловима победа, а да се ограничат щетите върху интересите на САЩ, върху регионалната стабилност и върху живота на цивилното население в Близкия изток.

Това ще изисква приемането на една неудобна истина. Във войни като тази, най-отговорният курс не е да се продължава напред в търсене на победа, а да се осъзнае кога цената надвишава печалбите – и да се отстъпи назад, преди ограниченият конфликт да се превърне във всепоглъщащо блато.