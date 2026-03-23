Свалиха самолет на руски инфлуенсър, ПВО го объркала с украински дрон

Популярен руски пилот и инфлуенсър загина трагично след като системите за противовъздушна отбрана на Владимир Путин са го сбъркали с украински дрон.

Авиационният блогър Павел Кошкин и неговият пътник Вадим М. са били застреляни, докато са летели с малък самолет в Московска област, което е голяма грешка от страна на Кремъл.

Телата на двамата са били открити сред останките в Коломна, само на два километра от високочувствителен руски ракетен завод, произвеждащ смъртоносните ракети “Искандер”, използвани срещу Украйна.

Отломки от произведения в Чехия самолет Alto NG показват, че са били атакувани с бойни глави от система за противоракетна отбрана земя-въздух "Тор", смятат анализатори.

Местен съобщава, че в района е имало силна експлозия и "син дим" в небето.

Властите съобщават, че 27 дрона камикадзе са били свалени близо до Москва през нощта.

"Свален... Павел винаги е летял правилно - с всички необходими формалности, включен транспондер, подаден полетен план", написа Игор Волков, който също е авиационен блогът.

Волков остро критикува "глупостта и некомпетентността на военните“.

Той твърди, че войниците са били "изтощени“ от дронове и че "просто са натискали бутон“ без да се замислят.

"И сега двама души ги няма“, не скри разочарованието си Волков.

Волков добави, че загиналият инфлуенсър е имал "работещи камери на борда“, но че е "сигурен, че никой никога няма да види тези записи“.

Russian social media influencer Pavel Koshkin was reportedly killed when the private plane he was flying was accidentally shot down by Russian air defense.

Самолетът е имал на борда "балистична парашутна система“ - авариен спасителен парашут, предназначен да свали целия самолет безопасно. Той се разгръща чрез изстрелване на малка ракета, която издърпва парашута много бързо.

На мястото на катастрофата материалът на парашута е намерен в заплетено състояние, което показва ниска височина или късно активиране на системата.

Самолетът е паднал близо до река Ока.

Властите съобщиха, че самолет с регистрационен номер RA-3401G се е разбил, убивайки двама души, но не уточниха причината.

Няма официален коментар дали руската противовъздушна отбрана е виновна за трагедията.

Това се случва, след като популярен пропутински блогър внезапно се обърна срещу руския лидер, призовавайки за оставката му и свалянето на режима му.

В безпрецедентен ход 42-годишният Иля Ремесло отправи остра критика към Путин, настоявайки той да бъде съден като военен престъпник.

Публикацията на влиятелния Z-блогър, озаглавена "Пет причини, поради които спрях да подкрепям Владимир Путин“, предизвика шок в цялата страна.

В хитовата статия Ремесло прогнозира, че диктаторът ще бъде свален през 2026 г.

Той също така обвини руския президент, че е насилил безброй войски във войната му в Украйна, като е съсипал икономиката и е прекъснал достъпа до интернет.

"Владимир Путин не е легитимен президент. Владимир Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военен престъпник и крадец", се казва още в манифеста на Ремесло.