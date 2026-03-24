Русия разполага в Беларус четири полигона за дронове, предупреди Зеленски

Русия планира по-нататъшно разполагане на наземно базирани контролни станции за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както във временно окупираните украински територии, така и в Беларус, заяви украинският президент Володимир Зеленски след брифинг на Олег Ивашченко, ръководител на Главното управление за разузнаване (ГУР) към украинското министерство на отбраната, предаде Укринформ.

"Имаме ясна информация, че Русия планира по-нататъшно разполагане на наземни контролни станции за безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие във временно окупираните територии на Украйна, както и четири станции в Беларус. Ще реагираме съобразно това. Наредих на Олег Ивашченко да информира партньорите и представителите на медиите за данните, които можем да направим публично достояние", написа Зеленски в "Телеграм".

В същото време той заяви, че Украйна разполага с неопровержими доказателства, че Русия продължава да предоставя разузнавателна информация на иранския режим. "Русия използва собствените си способности за радиоелектронно разузнаване и събирането на информация чрез некомуникационни сигнали (например радарни и оръжейни системи - бел. ред.), както и част от данните, получени чрез сътрудничество с партньори в Близкия изток", заяви Зеленски.

Освен това Зеленски подчерта, че военното разузнаване на Украйна редовно предоставя оценки за обстановката на бойното поле, както и вътрешна руска информация за бойните действия, съобщи БТА.

"Руското командване постоянно се стреми да преувеличава постиженията на руските сили на фронта и впоследствие да използва тези преувеличени данни от щаба на руската окупационна група в преговорния процес", добави украинският президент.