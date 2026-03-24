Германия засилва подкрепата: финансира дронове STRILA за Украйна

Германия финансира допълнителни 15 000 дрона-прехващачи STRILA за Националната гвардия на Украйна в рамките на нов пакет за подкрепа, който включва също обучение, логистика и по-нататъшно развитие, съобщи в понеделник германското посолство в Украйна, пише Defence Express.

„Още 15 000 дрона-прехващачи STRILA са произведени в Украйна с германско финансиране за Националната гвардия на Украйна. Многомилионното споразумение осигурява и обучение, логистична подкрепа и по-нататъшно развитие на БЛА. Финансирането се осигурява от Германия, в подкрепа на Украйна в противодействието на руската агресия“, съобщиха от посолството.

Системата STRILA е разработена от WIY DRONES и е описана като безпилотен прехващач с ракетен тип, предназначен да атакува високоскоростни и маневриращи въздушни цели. Те включват дронове Shahed-136 и Shahed-131, разузнавателни безпилотни летателни апарати с фиксирано крило и други атакуващи дронове.

Според разработчика, платформата е предназначена да осигурява дистанционна защита на позиции, подразделения и критична инфраструктура чрез прихващане на заплахи, преди да достигнат защитени зони.

Системата е проектирана за бързо изстрелване и висока скорост на приближаване,

което ѝ позволява да атакува цели в рамките на кратък прозорец за реакция. Интеграцията със софтуера на WIY и външни източници за насочване, включително радар, предоставя на операторите насоки в реално време за посоката, височината и скоростта на целта.

На практика това намалява времето между откриването и атаката и намалява натоварването на оператора в условия на висок темп, където могат да се появят множество заплахи едновременно.

Прехващачът STRILA има тактически радиус от 14 километра и максимален обхват на полета до 28 километра с полезен товар. Той може да работи на височина до 5000 метра и да достига скорост до 350 километра в час. Системата носи полезен товар до 500 грама и има максимално време на полет от около 10 минути.

Тези характеристики поставят STRILA в клас леки дронове-прехващачи, предназначени за бързо реагиране, а не за мисии с дълга продължителност на действие, като се фокусират върху скоростта и възможността за прехващане.

Използването на дронове-прехващачи се разшири успоредно с по-широките тенденции за водене на война с дронове, като Украйна все по-често използва многослойна противовъздушна отбрана, комбинираща традиционни системи, електронна война и прехващане, базирано на дронове.