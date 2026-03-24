BGONAIR Live Новини Днес | 80

Водна криза в Молдова заради руските удари, Белгия изпраща помощ

Нефтен разлив се появи в река Днестър

24.03.2026 | 13:52 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Белгийското правителство обяви, че ще изпрати на Молдова помощ от стратегическите си запаси след нефтения разлив в река Днестър. Властите в Кишинев ще получат средства за пречистване на вода.

Кризата с питейната вода в Молдова е пряка последица от руските удари (в Украйна) и тя засяга не само инфраструктурата, а цялото население и екосистемите, коментира по този повод белгийският външен министър Максим Прево, цитиран от местни медии. Осъждаме тези действия възможно най-решително, добавя той. Прево обещава помощта за Молдова да продължи с осигуряване на експерти, за да се намерят трайни решения.

Свързани статии

В края на миналата седмица Молдова откри навлизане на нефтен разлив в реката след руски въздушни удари срещу украинска водноелектрическа централа. Според молдовския премиер Алексундру Мунтяну засегнатите са десетки хиляди души. Молдова си осигурява от Днестър питейна вода и вода за напояване.
(кор. на БТА Николай Желязков)

 

Молдова вода нефтен разлив река Днестър
