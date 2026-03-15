Молдова обяви тревога заради разлив на гориво в река Днестър

Молдова обяви екологична тревога след разлив на гориво в река Днестър, предизвикан от руски военен удар в Украйна, съобщи правителството.

Властите „обявиха състояние на екологична тревога в басейна на река Днестър за срок от 15 дни, считано от 16 март 2026 г.“, се посочва в изявление на правителствения кризисен център CNMC.

Смята се, че разливът на гориво е бил причинен от руска атака срещу водноелектрическата централа „Днестър“ в Украйна на 7 март.

Украинските власти за първи път съобщиха за замърсяване на реката на 10 март в близост до Лядова и други населени места, определяйки инцидента като „проява на екологичната агресия на Русия“.

Замърсяването бързо се премести надолу по течението към Молдова, където аварийните екипи инсталираха абсорбиращи бариери и призоваха жителите да следват официалните указания, докато ситуацията остава нестабилна, предаде АФП.

Молдовските власти призоваха няколко общини да не пият, да не готвят и да не използват по никакъв друг начин вода от река Днестър до второ нареждане, а в някои райони водоснабдяването беше преустановено.

Количеството разлято гориво не е известно, но украинските власти описаха инцидента като „мащабно изтичане“.

Румъния изпрати 10-членен аварийно-спасителен екип в района на 14 март със специализирано оборудване и материали, след като Молдова официално поиска помощ от ЕС.

Обявеното състояние на тревога е „превантивна мярка, която позволява на държавата да действа бързо и координирано за защита на общественото здраве, околната среда и инфраструктурата за водоснабдяване“, заяви CNMC.

Както Украйна, така и Молдова подчертаха, че Днестър е критичен източник на вода и че нефтопродуктите заплашват водния живот, като блокират кислорода и светлината.

Министърът на околната среда на Молдова Георге Хайдер обвини Русия, че е „единствената отговорна за замърсяването“.

„Това, което виждаме днес, не е природно бедствие, а пряко следствие от войната на нашата граница“, каза той.