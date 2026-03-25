Папа Лъв ХІV: Войната в Иран става все по-тежка

Той поднови призива си за прекратяване на огъня

25.03.2026 | 09:35 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Папа Лъв Четиринадесети изрази загриженост относно нарастващата враждебност в разрастващата се война в Иран и отправи нови призиви за прекратяване на огъня на фона на съобщенията, че САЩ планират да изпратят хиляди войници в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Лъв Четиринадесети, първият папа от САЩ, изрази съжаление, че „омразата се разраства, а насилието става все по-тежко и по-тежко“.

„Искам да подновя призива за прекратяване на огъня, да работим за мир, но не с оръжия, а чрез диалог, като наистина търсим решение за всички“, каза той пред журналисти, докато напускаше резиденцията си в Кастел Гандолфо.

„Има повече от един милион разселени хора и много загинали“, каза папата. „Призовавам всички власти да работят искрено чрез диалог за разрешаване на проблемите.“

Лео, който е известен с това, че подбира внимателно думите си, напоследък засилва призивите за прекратяване на войната в Иран. В неделя той заяви, че конфликтът е „скандал за цялото човешко семейство“.
(БТА)

