IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Путин разреши пазачите на енергийни обекти да стрелят с автомати

Частните охранителни фирми могат да използват огнестрелни оръжия

25.03.2026 | 10:06 ч.
Снимка БГНЕС

Руският президент Владимир Путин подписа закон, позволяващ на служителите на частните охранителни фирми да използват огнестрелни оръжия, за да предпазят важни енергийни съоръжения.

Нормативният акт разширява и кръга от оръжия, позволени за употреба при такава защита, съобщи днес руското правителство, цитирано от Ройтерс.

Законът, който влиза в сила веднага, беше подписан след засилване на украинските атаки срещу руските петролни рафинерии и терминали в рамките на опити на Киев да удари приходоизточниците на Москва и да отслаби военните ѝ способности, предава БТА.

Частните фирми ще могат да използват по-тежко въоръжние като автомати "Калашников", за да предпазят стратегически съоръжения. През октомври миналата година Русия съобщи, че ще използва резервисти за охраната на цивилната инфраструктура, което включва и петролните рафинерии.

Някои нефтопреработвателни предприятия, включително в уралската република Башкортостан, поставиха мрежи против дронове.

Тагове:

путин пазачи оръжие енергийни обекти
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem